Angola: Le Président angolais invite les hommes d'affaires ghanéens

Accra — Le Président de la République, João Lourenço, a invité mardi, à Accra, des hommes d'affaires du Ghana à investir en Angola, profitant des opportunités offertes par le marché angolais.

S'exprimant lors du forum des affaires et de l'investissement sur l'Angola, João Lourenço a déclaré que le Gouvernement angolais élaborait des mesures fondamentales pour rendre l'environnement des affaires plus attrayant, prévisible et sûr.

Les hommes d'affaires ont été encouragés et invités à profiter des opportunités d'investissement que le pays offre dans divers domaines, en mettant l'accent sur l'agriculture, la foresterie, la pêche, les ressources minérales, l'industrie manufacturière, le commerce, l'énergie et l'eau, la construction, les transports, les télécommunications, l'hôtellerie et le tourisme, entre autres .

Outre ces secteurs, il a également souligné les investissements dans l'industrie de la production de matériaux de construction, dans l'industrie du textile, de l'habillement et de la chaussure, dans la production de tracteurs, d'outils et d'autres équipements agricoles, dans l'industrie de la production de semences, dans la transformation des semences, le poisson et le transport, en mettant l'accent sur le transport maritime.

Le Président João Lourenço, qui est au Ghana pour une visite de deux jours, a souligné que les installations créées contribuent à l'augmentation de la demande sur le marché angolais par des hommes d'affaires de diverses latitudes, qui ont l'intention d'investir dans les domaines d'activité les plus variés.

Il a souligné que les investisseurs privés doivent faire face aux opportunités que le pays offre pour aider, non seulement au développement de l'Angola, mais, en général, du continent africain.

« L'Angola est une bonne destination pour investir. Le Gouvernement angolais a pris un ensemble de mesures fondamentales afin de simplifier les procédures pour rendre l'environnement des affaires en Angola plus attrayant, plus prévisible et plus sûr, ce qui a conduit à une forte demande sur notre marché par les investisseurs privés, qui ont reconnu l'importance avancées enregistrées dans ce domaine », a-t-il renchéri.

Il a demandé aux hommes d'affaires de croire au potentiel de l'économie et du marché angolais, dont les perspectives d'expansion des affaires vers d'autres marchés continentaux sont largement encourageantes, compte tenu des infrastructures logistiques dont le pays dispose et des installations qui en découlent la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine.

L'Angola, a-t-il ajouté, dispose d'un ensemble d'entreprises et d'actifs publics en cours de privatisation, en tout ou en partie, raison pour laquelle il a invité les investisseurs à participer aux appels d'offres internationaux en cours.

« Les hommes d'affaires angolais sont également intéressés à investir non seulement au Ghana, mais aussi dans d'autres pays africains et intéressés à mettre sur le marché africain ce qui est produit et transformé en Angola », a-t-il souligné.