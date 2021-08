Togo: Comment rebâtir une équipe?

Le nouveau sélectionneur des Eperviers, le Portugais Paulo Duarte, prendra ses fonctions dans quelques jours.

Il doit faire vite avant les premières rencontres de sélection au Mondial qui débuteront début septembre.

Son ambition est de renforcer l'équipe nationale dont les résultats laissent à désirer.

Un stage de revue d'effectifs aura lieu du 10 au 19 août pour les joueurs du championnat de D1.

Voici la liste des joueurs convoqués

Gardiens de but

AGBAGLA Ame (ASKO) ; OURO GNENi Wassiou (AS OTR) ; PAROUSSIE Atissou (ASCK) ; ADC)NSOU Ayao (AS TOGO PORT).

Défenseurs

SAMA Halimou (ASKO) ; DJOYAGBO Kodjovi (AS OTR) ; MOUSSA Bilal (AS TOGO PORO ; GABA Desmon (AS OTR) ; BALGOU Yendoutie (ARABIA FC) ; TCHEDRE Salami (ASCK) ; AGBOTCHO Magnrm Fabrice (ENTENTE 11) ; ISSIFOU Bourahana (AS OTR).

Milieux de terrain

TCHAKEI Marouf (ASKO) ; MANI Ougadja (ASCK) ; SANVI Koffi Afeiete (AS TOGO PORT) ; ABBUY 'Ihierry (AS OTR) ; AGBETO Armand Ballack (ASCK) : AMEKOUDJI Dodji (DYTO) ; KLIJGA Marüis (AS BINAH) ; NOVON Efoe Yao (ASKO) ; AHONTO Ferdinand (DYTO)

Attaquants

AKORO Bilali (AS OTR); AKAKPO Kwadjo (AS TOGO PORT); ATABA Magnixn (GBLOHLOESIJ FC) TCHATAKORA Samiou (ASCI<) ; GBADOEGAN Polly (GOMfDO FC) ; OURO BODI Harissou (SEMASSI) ; KOUYARA Robert (AGAZA FC) , NYONYTSI Komian (KOTOKO FC) ; AMETOKODO Prince Yayra (DYTO FC).