Sénégal: Projet 100.000 logements - Un groupe émirati s'engage à produire 30 mille unités (ministère)

Dakar — Le groupe Emirates Gate Investment (EGI) s'est engagé à produire, pour les deux premières années qui suivront la signature d'un contrat définitif avec l'Etat sénégalais, 30 000 logements, dans le cadre du projet des 100.000 logements, annonce le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique.

Selon un communiqué, la mission de suivi du projet 100 000 logements avec le Groupe Emirates Gate Investment (EGI) conduite par Abdoulaye Saydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et Victorine Ndèye, Secrétaire d'Etat, chargé du Logement accompagnés d'une forte délégation s'est réunie lundi et mardi à Abu Dhabi.

Ces deux jours de discussions entre les deux parties ont été facilitées par Ibrahima Sory Sylla, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Altesse Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Président des Emirats Arabes Unis. Ils ont permis à l'équipe du projet 100 000 logements de fournir aux experts du Groupe Emirates Gate Investment (EGI), les éléments d'informations sur le projet, nécessaires à la formulation de leur offre.

" Nanti d'une bonne capacité technique et financière ainsi que d'une riche expérience dans le domaine du logement, le Groupe Emirates Gate Investment (EGI) a proposé une offre de construction qui peut aller jusqu'à 50 000 logements", indique le communiqué.

Il souligne que dans cette perspective, une unité industrielle sera à l'étude pour accélérer la production de logements et précise que le pôle urbain de Daga Kholpa a été retenu pour le développement du projet proposé par le Groupe Emirates Gate Investment (EGI).

" Le Mémorandum d'entente (MOU) signé par le gouvernement, représenté par Monsieur Abdoulaye Saydou SOW, Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et Son Altesse SHEIKH SAEED BIN TAHNOON BIN SAQER AL NHAYAN, Président Directeur général du Groupe EGI, à la fin des travaux, définit les modalités et conditions générales du partenariat.

Toutefois, dans la perspective de signature d'un contrat pour la réalisation du projet, les parties entendent s'accorder sur la garantie commerciale en sus de celle du Fonds pour l'Habitat social (FHS) qu'offre le projet", ajoute le texte.

Il indique par ailleurs qu'en marge des travaux et sur la conduite de l'ambassadeur, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et Mme le secrétaire d'Etat chargé du Logement ont rendu une visite de courtoisie à Son Altesse Cheikh Shahboot Al Nahyan, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères en charge de la coopération avec l'Afrique.

"Au cours des échanges, Son Altesse a réaffirmé l'amitié entre nos deux pays illustrée par l'exemplarité des relations fraternelles et personnelles entre l'Emir et Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL. Il s'est engagé à poursuivre cette belle coopération déjà matérialisée par des investissements porteurs tels que ceux consentis par les Emirats sur le Port de Dakar et de Ndayane à travers DP WORD.

Il s'est aussi félicité des avancées notées avec le Groupe EGI et s'est engagé à faciliter d'autres opportunités de partenariat dans le cadre du projet 100 000 logements.

En conclusion, Son Altesse a proposé la mise en place d'un groupe de travail mixte entre les deux pays à l'effet d'explorer et de formuler, dans un délai d'un mois, d'autres partenariats dans le domaine du logement", relève la même source.