Sénégal: Mbaye Diouf Dia - "Je renonce à ma candidature au profit de Me Augustin Senghor"

Dakar — Mbaye Diouf Dia, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, a décidé dans un courrier envoyé à la Commission électorale, de retirer sa candidature au profit de celle du président sortant, Augustin Senghor.

"Au regard des péripéties qui ont marqué le renouvellement des instances du football africain, avec la candidature déclarée du Président Augustin Senghor à la tête de la Confédération Africaine de Football (CAF), puis l'élection du Président Patrice Motsepe, et leurs conséquences sur la gestion de notre Fédération, j'ai décidé de retirer ma candidature au profit de Me Augustin Senghor porteur du Programme Consensuel", a écrit le président de Mbour Petite Côte (élite sénégalaise).

Arrivé 2-ème lors de l'élection à la présidence de la FSF en 2017, Dia avait annoncé sa candidature à celle du 7 août avant de la retirer après avoir participé à un consensus organisé par un Comité piloté par Louis Lamotte avec comme facilitateurs le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et le ministère des Sports.

En retirant sa candidature, Mbaye Diouf Dia souligne : "Je renonce à mon ambition de briguer la présidence de la FSF pour cette élection mais ma détermination à travailler pour le football de mon pays reste intacte."

Il ajoute que sa conviction est "d'autant plus profonde qu'au regard des échéances proches du football africain et mondial et des enjeux importants liés à ces échéances ainsi que la nécessité de construire un large bloc autour de nos équipes nationales, ce Programme Consensuel doit être soutenu par tous au bénéfice exclusif de notre football".

Pour conclure, l'ancien Manager général de l'AS Douanes, indique à l'endroit de la famille du football sénégalais : "nous devons tous nous mobiliser afin que ce football garde toute sa place sur l'échiquier africain et mondial et qu'il puisse réaliser les objectifs et aspirations légitimes que nourrit le peuple sénégalais".

"Malgré le contexte très agité que nous vivons, avec l'élection en vue du Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et des ambitions légitimes des uns et des autres, vous avez été nombreux à en appeler à la sérénité, au dialogue et à l'ouverture pour passer ce cap et relever ensemble les défis auxquels fait face notre football", a-t-il dit.

"Je veux joindre ma voix à celle de tous ceux qui font le football dans les clubs, dans les écoles, dans les centres de formations, sur les terrains ici et ailleurs, dans les différents championnats, professionnel, amateur ou populaire pour vous remercier pour cette belle leçon de sportivité", a-t-il par ailleurs ajouté.