Niger: André Onana - Le gardien camerounais s'éloignerait de Lyon

André Onana ne va finalement pas signer à Lyon. Le joueur veut signer gratuitement dans un club cet hiver avec une grosse prime à la signature.

Alors qu'il avait un accord oral avec l'OL, André Onana aurait changé d'avis et ne souhaiterait plus rejoindre Lyon selon la presse néerlandaise. De Telegraaf nous informe que le transfert du gardien camerounais de l'Ajax serait en train de capoter. En cause, l"intérêt d'autres clubs plus prestigieux. Alors que le gardien camerounais de l'Ajax semblait très proche d'une arrivée chez les Gones contre une indemnité de transfert autour de 6 millions d'euros, les négociations traînent en longueur "pour des détails financiers", annonce L'Equipe. Une situation qui inquièterait les dirigeants lyonnais.

Journaliste spécialiste du football au Benelux, @PolPrins annonce que l'offre de Lyon n'est plus prioritaire et que ces dernière heures plus clubs sont entrés dans la danse. « L'influence d'Onana a eu raison de son transfert à l'OL. Le gardien veut rejoindre un club libre cet hiver en espérant récupérer une grosse prime à la signature. L'Inter principal favori pour acquérir le joueur. Ponçot et l'OL baissent les bras, dossier suivant. L'OL reste en stand-by après avoir géré les négociations parfaitement. Overmars pas du tout satisfait veut se retourner contre le joueur (qui est en position de force malgré son erreur). Onana a choisi pour l'intérêt commun et non pour sa carrière (... ) L'offre de l'OL est gelée, pas annulée. Dans l'attente d'une proposition meilleure, l'Ajax attend (par sécurité). Onana et son clan cherchent un nouveau club avec l'assurance, sauf annulation, de signer à l'OL (Ndrl : Onana garde Lyon en plan B). Toujours bon de rappeler qu'il est suspendu pour dopage. Onana a été contacté hier et aujourd'hui par 4 grands clubs européens. Le gardien a refusé l'OL ensuite. Comme dit précédemment, une signature libre est possible, mais un transfert cet été (avec d'énormes primes) n'est pas à exclure », précise le journaliste.

Reste à voir si Lyon se tournera vers un autre portier ou si le club français tentera tout de même d'attirer le Camerounais.