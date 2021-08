Cote d'Ivoire: Signature de convention - 5 milliards FCfa mis à la disposition des Pme

Bonne nouvelle pour les entreprenants et les Petites et moyennes entreprises (Pme). Dans sa volonté de contribuer à l'éclosion des Pme compétitives, le ministère de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel multiplie les initiatives pour l'atteinte de l'objectif.

A cet effet, ledit ministère, sous la houlette du ministre Félix Anoblé, a procédé, le lundi 2 août 2021, dans ses locaux sis à Abidjan-Plateau à la Tour A, 1er étage, à la signature de Convention avec Ecobank Côte d'Ivoire.

Selon le ministre Félix Anoblé, c'est une enveloppe de 5 milliards de FCfa que l'institution bancaire mettra à la disposition des Pme à un taux de remboursement compris entre 7 et 7.5%. Ce partenariat, précise le ministre, s'adresse aux personnes ayant une entreprise ou souhaitant lancer une activité économique sous certaines conditions de rentabilité et de solvabilité en Côte d'Ivoire.

« Ce partenariat ambitionne de faciliter l'accès aux financements des Pme en multipliant les partenariats avec les banques et autres établissements financiers. Le faisant, c'est le pilier 1 de la stratégie phœnix que nous sommes en train de dérouler progressivement. Aussi, au-delà de cette convention, mon département ministériel s'emploie également à trouver des solutions plus durables telles que l'accompagnement des futurs bénéficiaires en termes d'assistance et de formation », a expliqué le ministre.

Avant d'ajouter : « Je suis très heureux d'avoir pris part à cette cérémonie de signature de la convention pour le financement des entreprenants et des Pme entre mon département ministériel et la banque. Cette cérémonie de signature est la traduction en acte concret de la vision du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, et le gouvernement de Côte d'Ivoire à faire du secteur privé le moteur de la croissance économique de notre pays ».

Pour sa part, le Directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire, Paul Harry Aithnard, a salué cette initiative qui, selon lui, participe à l'éclosion des Pme pour un développement économique.

Pour lui, son institution en tant que banque panafricaine reste attachée à sa culture de banque partenaire des Pme.

Ainsi, avec cette convention, c'est un ouf de soulagement pour les Pme.