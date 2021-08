Ile Maurice: Lancement de neuf vidéos thématiques consacrées à la promotion des droits humains

communiqué de presse

Neuf mini-vidéos thématiques axées sur les Droits humains ont été lancées aujourd'hui à l'hôtel Le Labourdonnais, à Port Louis, en présence du ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement politique du gouvernement en faveur de la protection et de la promotion des droits humains.

Dans son discours d'ouverture, le ministre Ganoo a souligné que ce projet, conçu par la Human Rights Division en collaboration avec la Mauritius Film Development Corporation, est fondée sur le principe d'égalité et de respect mutuel. Il vise également à assurer une coordination efficace entre toutes les parties impliquées et favorise la promotion des droits humains auprès des citoyens.

Le ministre a rappelé que la protection et le respect des droits humains ont été reconnus comme étant un des objectifs clés de la vie au sein d'une société civilisée qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, les Nations unies (ONU) ont désigné une Commission des droits de l'homme en 1946 chargée de rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme, a-t-il ajouté.

En ce qu'il s'agit de Maurice, Mr Ganoo a fait ressortir que la république s'est adhéré à sept des neuf conventions fondamentales des Nations unies au niveau international tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) en décembre 1973; la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) en mai 1972 ; la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) en juillet 1984 ; la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC) en juillet 1990 et ; du Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) en septembre 2007.

En outre, il a précisé que les vidéos ont été conçues pour éduquer et sensibiliser le public aux questions relatives aux droits humains et englobent des droits tels que : le droit de vote ; le droit au travail ; le droit à un environnement sain et durable ; le droit de participer à la vie culturelle en communauté ; les entreprises et les droits humains ; le droit au développement ; la liberté de pensée ; de conscience et de religion ; le droit au repos et aux loisirs et ; le droit à la sécurité sociale.

Le ministre Ganoo s'est également appesanti sur le contenu de chaque vidéo thématique et a fait ressortir qu'elles ont été réalisées dans le but de sensibiliser le grand public aux différents aspects des droits humains. Dans ce contexte, il a indiqué que ces vidéos seront diffusées sur la page officielle Facebook et la chaîne Youtube de la Human Rights Division.