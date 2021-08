Egypte: Al Ahly - Pitso Mosimane ne dit pas non à Percy Tau

Pitso Mosimane ne ferme pas la porte à un éventuel recrutement de Percy Tau à Al Ahly. Le tacticien sud-africain a admis qu'il était ouvert à l'idée de retrouver l'ancien joueur des Witbank Spurs.

L'entraîneur d'Al Ahly, Pitso Mosimane, a évoqué les rumeurs liant le club à l'international des Bafana Bafana Percy Tau. L'avenir de l'attaquant serait incertain du côté de l'Angleterre à Brighton et les champions égyptiens pourraient surfer sur cela pour l'attirer.

A en croire la presse égyptienne et sud-africaine, les dirigeants d'Al Ahly auraient manifesté leur intérêt pour Tau. Une idée qui n'est pas à écarter surtout que Mosimane pourrait bien retrouver l'attaquant de 27 ans avec qui il a travaillé à Mamelodi Sundowns.

"J'ai une très bonne relation avec Percy. Et s'il est disponible, pourquoi pas ? Et aussi, veut-il revenir en Afrique ? Pouvons-nous nous permettre les frais de transfert que Brighton exigerait ? Et aussi, satisferions-nous ses conditions personnelles ? Si toutes ces cases peuvent être cochées, alors j'aurai un énorme intérêt pour celle-ci" a déclaré Mosimane à Soccer Laduma.

C'est sous la direction de Mosimane à Sundowns que Tau est devenu l'un des meilleurs joueurs d'Afrique. Tau a partagé le Soulier d'or PSL avec Rodney Ramagalela et a également remporté le titre de Footballeur de la saison et Joueur de la saison lors de la cérémonie de remise des prix PSL 2017/18. A un an de la fin de son contrat en Angleterre, Percy pourrait bien opter pour un retour en Afrique.