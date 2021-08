Gabon: La SEEG - Présentation de MobilFacture à la clientèle

Afin de remplir efficacement leurs missions de service public d'eau potable et de l'énergie électrique, la Société d'eau et de l'énergie du Gabon ( SEEG), par le biais de son Directeur général Alain Patrick Kouma, a présenté ce 3 août au public et surtout à sa clientèle.

Un produit pour améliorer la relation clientèle grâce à la transformation digitale de leur activité commerciale dénommé MobilFacture. Ce produit permettra, selon les responsables commerciaux, de répondre à l'enjeu de la crise sanitaire qui sévit le monde.

Dans leurs récentes communication ces derniers mois , la SEEG s'est engagée dans un plan d'urgence depuis juillet 2020. Ce plan vise à garantir la continuité de service et l'amélioration de la desserte en eau et en électricité dans l'ensemble du Gabon.

Pour remplir efficacement cette mission de service public, le Directeur général de la SEEG, au cours d'une conférence de presse, a présenté à sa clientèle ce nouveau produit. Lequel produit donnera la possibilité d'avoir un paiement facile de leurs différentes factures d'eau et de l'électricité à partir de leurs téléphones mobiles 24h/24 et 7j/7, et ce, sans se déplacer dans une agence de la SEEG.

Présentant ce produit au grand public, Alain Patrick Kouma a rappelé que " c'est pour répondre à l'enjeu de la crise sanitaire qui sévit le monde en général et le Gabon en particulier, que MobilFacture vient permettre à la SEEG un rapprochement du service auprès de ses abonnés ".

Notons également que la souscription de ce service reste gratuit via leurs partenaires agréés du mobile et de la banque , Airtel Money, Moovmoney, et BGFIMobileMoney.