Gabon: Une année fructueuse pour la "Petite Grâce" soutenue par Charles Mvé Ellah

Le Ministre Délégué en charge des Eaux et Forêts, Charles Mvé Ellah et Grace Lovely Bessilé Amarachi ( Petite Grâce) ont chacun tenu leur pari.

Le premier avait répondu favorablement aux cris de détresse en prenant en charge la scolarité. La deuxième quant à elle, a obtenu sa moyenne de passage en classe de 5è avec 11,75. Elle est allée présenter ses résultats scolaires et remercier de vive voix, le ministre, qui comme un père, lui a donnée la chance d'aller à l'école.

Charles Mvé Ellah, membre du gouvernement est un homme, un père heureux et fier de la "Petite Grâce"qui a obtenu sa moyenne de passage en classe de 5è. Finie l'année scolaire en beauté, la "Petite Grace" est allée présenter ses bulletins à son "papa providentiel". "Je suis un homme heureux. Lorsque je vois cette fille qui m'a été emmenée en détresse, j'avais un peu des doutes. Aujourd'hui, c'est une fille pleine de vie. Elle a travaillé, les résultats sont positifs. Je ne peux qu'exprimer toute ma satisfaction" fait savoir le ministre.

La "Petite Grâce" nage dans le bonheur d'une vie scolaire retrouvée. Une vie scolaire qu'elle croyait perdue, mais grâce à ses bienfaiteurs, elle a pu regagner les bancs de l'école."Je suis une fille heureuse grâce au ministre qui est un papa qui se soucie du bien de ses enfants. Grace à lui, j'ai pu apprendre cette année et suis allée en classe supérieure. Il m'a soutenue toute au long de cette année en m'octroyant une bourse à ses propres frais. Une bourse qui m'a permis de m'inscrire dans un établissement sécondaire. Comment ne pas travailler ? Comment ne pas donner le meilleur de moi pour satisfaire ceux qui m'ont tendue leurs mains. Je tiens à remercier papa Charles de tout coeur et que Dieu veille sur sa famille et lui" confie t-elle, pleine d'émotion.

Le ministre Charles Mvé Ellah, satisfait des résultats de la "Petite Grâce" a pris l'engagement de poursuivre son aide à la collégienne. Il a promis faire le troupeau scolaire ( dotation en fourniture scolaire), assurer la bourse de façon pérenne. "Je m'engage à la soutenir si Dieu me prête longue vie. J'appelle les compatriotes qui ont cette possibilité, d'accompagner ceux qui sont dans le besoin" lance t-il.

Il faut rappeler à tout fin utile que tout était parti d'un appel, lors de l'émission du média en ligne Gabonews, « La Tribune des auditeurs : le mur des lamentations (93.5 Fm) », animée par Patrick Charferry, le mercredi 18 novembre dernier 2020. Une émission au cours de laquelle, les auditeurs appellent pour dire ce qui les turlupinent. « Allôh, bonjour, je m'appelle Grâce... J'ai besoin d'aide. Je n'arrive pas à aller à l'école. Ma petite sœur à 9 ans et moi, j'ai 13 ans. Aidez-nous pour aller à l'école... » tel était le message lancé par l'adolescente en détresse. Ensuite, s'en est suivi un reportage(vidéo) tourné par le même média. Reportage devenu viral sur les réseaux sociaux. En homme bon, Charles Mvé Ellah avait tendu sa généreuse main à la petite Grâce qui s'en est saisie et par le travail, elle a décidé de ne plus la lâcher.