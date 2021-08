Togo: 129 nouveaux cas et un mort

Ce sont les nouveaux chiffres de l'évolution de la maladie au Togo qui l'indique. Selon ces chiffres, pour la journée d'hier, le pays a enregistré hier mardi 129 nouveaux cas de contamination et un mort. Au même moment, 68 nouveaux patients sont guéris de la maladie. Lisez !

3 août 2021 à 20:17

16053 cas confirmés

1306 cas actifs

14592 Personnes guérie(s)

155 décès

Cent-vingt-neuf (129) des 1554 personnes testées sont positives portant le nombre total de cas positifs à 16053. Ces 129 personnes dont les âges sont compris entre 1 et 75 ans se répartissent comme suit :

- vingt-neuf (29) cas parmi les contacts : 5 femmes et 1 homme dans la préfecture d'Agoè, 9 femmes et 8 hommes dans la préfecture de Golfe, 2 femmes dans la préfecture des Lacs, 3 femmes et 1 homme dans la préfecture de Vo ;

- soixante- quatorze (74) cas parmi les suspects : 2 femmes et 13 hommes dans la préfecture d'Agoè, 32 femmes et 23 hommes dans la préfecture de Golfe, 1 femme et 1 homme dans la préfecture de Zio, 2 femmes dans la préfecture de l'Ogou

- cinq (05) cas parmi les voyageurs : 5 hommes dans la préfecture de Golfe ;

- vingt-un (21) cas parmi les dépistés : 3 hommes dans la préfecture d'Agoè, 7 femmes et 9 hommes dans la préfecture de Golfe, 1 homme dans la préfecture des Lacs, 1 homme dans la préfecture d'Anié.

Soixante-huit (68) guéris ont été enregistrés portant le nombre total de patients guéris de COVID-19 à 14592

Un (01) décès a été enregistré depuis hier portant le nombre à 155.

Le nombre de cas actifs est de 1306.

Un total de 409490 tests de laboratoire a été effectué sur toute l'étendue du territoire national.