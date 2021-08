Sénégal: Le poids des dettes financières des entreprises en hausse de 1,2% en 2019

Le poids des dettes financières des entreprises du secteur formel, au Sénégal, a augmenté de 1,2 point en ressortant à 26,7% en 2019 contre 25,5% en 2018. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce poids des dettes financières s'est accru de 5,1 points dans le commerce, de 1,3 point dans les Bâtiments et travaux publics (Btp) et de 0,4 point dans les services.

En revanche, indique l'Ansd dans la dernière édition de son rapport « Banque de données économiques et financières » (Bdef) publié en juillet dernier, ce poids a baissé de 0,1 point dans l'industrie. Néanmoins, souligne-t-elle dans le même rapport présentant les résultats provisoires de 2019 et ceux définitifs de 2017 et 2018, le poids des dettes financières reste soutenable (Inférieur à 25%) en 2019 dans les Btp, le commerce et les services contrairement aux industries (36,7%).

La capacité de remboursement des dettes s'est améliorée de 1,6%

Par ailleurs, l'agence révèle que la capacité de remboursement des dettes s'est légèrement améliorée en s'établissant à 17,0% en 2019 contre 15,4% en 2018 en raison d'une hausse de 9,7 points dans les Btp.

A l'en croire, cette situation est due à une hausse plus prononcée de la Capacité d'Autofinancement global (CAFG) (13,2%) par rapport aux dettes financières (2,7%). En conséquence, souligne enfin le rapport, environ six exercices sont nécessaires pour rembourser les dettes à long terme.