Algérie: LPL - Ouverture des souscriptions dès jeudi

Alger — L'entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a annoncé, mercredi, l'ouverture, dès jeudi, des souscriptions aux citoyens pour l'acquisition de logements promotionnels libres (LPL).

L'ENPI a précisé que tout citoyen peut souscrire à ce programme sans conditions d'éligibilité, en fournissant un certificat de naissance et une copie de la pièce d'identité nationale et ce, en fonction du stock disponible dans chaque wilaya du pays.

Selon le communiqué, l'opération d'inscription se fait via le site électronique de l'entreprise www.enpi.dz ou bien en se rapprochant des services commerciaux relevant de l'ENPI à travers les directions régionales et les directions des projets dans les wilayas concernées par l'opération d'acquisition des logements LPL, dès jeudi.

Concernant les stocks disponibles au niveau des wilayas, l'ENPI a fait savoir qu'il se situent à la cité des 24 logements promotionnels publics LPP individuels-Tilitine dans la wilaya d'Adrar, la cité 369 LPP dans la wilaya de Laghouat, ainsi qu'à la cité 36 LPP dans la wilaya de Touggourt.

Ces logements sont également implantés à la cité 200 LPP dans la wilaya d'El Oued, cité 25 LPP dans la wilaya de Ghardaïa, cité 72 LPP « Chaiba 2 », cité 46 LPP « Chaiba 3 » et à la cité 278 LPP « Draâ Errich» dans la wilaya d'Annaba.

Quant à la wilaya de Batna, il s'agit de la cité 120 LPP « Park Afrouraj », de la cité 166 LPP « Park Afouraj », et de la cité 400 LPP « Hamla 03 », tandis que la wilaya de Jijel, elle dispose de logements LPL à la cité 280 LPP « Harathen », et la wilaya de Mila, elle dispose de logements LPL à la cité 84 LPL « Ferdoua ».

Quant à la wilaya de Skikda, il s'agit de la cité 590 LPP "Bouzaaroura", tandis que la wilaya de Souk Ahras, elle dispose des logements promotionnels libres (LPL) dans la cité 42 LPP, tandis que ce type de logements se situent à la cité 222 LPP pour la wilaya de Guelma.

Par ailleurs, et dans la wilaya d'El Taref, les logements LPL concernent la cité 51 LPP "Ben M'hidi" et la cité 50 LPP dans la wilaya de Tébessa.

Dans la wilaya de Constantine, les logements se situent dans les cités suivantes : 620 LPP "Massinissa" à El Khroub, la cité 380 LPP "Ali Mendjeli" à Ain Smara, alors que la wilaya de Sétif, elle dispose des logements dans les cités 260 LPP à El Eulma, 154 LPP "Gaoua 2", 320 LPP "Gaoua 2" et 500 LPP "Gaoua 2".

Pour ce qui est de la wilaya d'Oran, les logements sont implantés dans la cité 2.100 LPP "Sidi Chahmi" et celle de 2000 LPP "Sidi Chahmi", alors qu'il s'agit, dans la wilaya de Mostaganem, de la cité 300 LPP, et dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, de la cité 500 LPP. Dans la wilaya d'Ain Témouchent, il s'agit de la cité 132 LPP.

Il s'agit également des cités suivantes : 218 LPP et celle de 25 LPP "Dahr Echih" (wilaya de Saida), celle de 36 LPP (Tissemssilt), 415 LPP "Boudjlida" (Tlemcen), alors qu'il s'agit, dans la wilaya de Béchar, de la cité 43 LPP "Djenan Dif Allah".

Dans la wilaya d'El-Bayadh, il s'agira de la cité 50 LPP et de celle de 80 LPP dans la wilaya de Relizane.

A Blida, Il s'agit de la cité des 240 LPP et de 1.144 LPP à Ouled Selama et Bouinan, 64 LPP et 80 LPP, respectivement à Mouzaia et Larbaa.

Pour la wilaya de Chlef, il est question des cités 30 LPP et 40 LPP.

Il s'agira aussi des cités 194 LPP (Médéa), 180 LPP à Ain Defla et 32 LPP de Miliana, 1500/800/40 LPP, 1500/800/105 LPP et 1500/800/108 LPP (Bouarréridj), la cité 108 LPP à Mouilha (Msila) et la cité 596 LPP à Bouira.

A Béjaia, il s'agit des cités 154 LPP à Oued Ghir et 82 LPP à El-Kseur.

Quant à la wilaya de Tizi Ouzou, il s'agira des cités 288 LPP (Tamda), 80 LPP (Oued Falli), 85 LPP (Draa El Mizan).

A la wilaya de Annaba, il s'agit des cités 48 LPL, 40 LPL, 60 LPL à la Colline rose.

A Constantine, il s'agit de la cité des 30 villas à Zouaghi.