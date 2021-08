Gambie: Monsieur BASSIROU GAYE Honoré

Monsieur BASSIROU GAYE Directeur Génèral MPGS a étè décoré pour service rendu aux forces armées Sénègalaises. MR GAYE a offert un Hopital Mobile de Campagne de derniére génèration aux Forces Armées Sénègalaises. Au Nom du PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, MR GAYE a étè élevè au grade de CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU LION, par MONSIEUR SIDIKY KABA MINISTRE DES FORCES ARMEES.

S'appuyant comme toujours sur son amour profond du SENEGAL, et sur sa modeste contribution quand à son émergence, Mr GAYE a su identifier un Hopital Mobile de Campagne de niveau 2, composé de modules de ( TRIAGE, SOINS ET REANIMATION , CHIRURGIE,HOSPITALISATION,STERILISATION, IMAGENERIE MEDICALE NUMERIQUE, HYGIENE, DENTAIRE, BIOLOGIE, ETC ) ,pour son coté social , sanitaire, humanitaire , pouvant couvrir le territoire national et au delà sur les postes frontaliers selon le maillage territorial et au service de tous les Sénègalais et de toutes les personnes vivant parmis nous.

Ce digne fils du Sénègal s'est distingué par son amour pour son pays ,sa créativité ,sa persévérence ,sa tenacité ,bref son leardership , sans compter ni son temps , ni sa génèrosité, comme artisan clé pour la mise à disposition au sein de l'Armée Sénègalaise d'un hopital mobile d'une envergure sanitaire mondiale.

MR GAYE de part son entregent, sa maniére trés adroite de se pousser dans le monde au service de son pays ,dans la sociétè, de s'insinuer auprés des personnes utiles de par son réseau étoffé lors d'évènements marquants dans l'histoire récents du Pays ,comme de la première participation du Sénègal à la COUPE DU MONDE de football 2002 COREE -JAPON ET COUPE D'AFRIQUE TUNISIE 2004 , ou il fut Membre du comité Directeur de le Fédèration Sénègalaise de Football, de s'en servir pour les intérets de notre cher PAYS.

L'Hopital Mobile de Campagne, une structure transportable , pourra être planté et déployè avec ses dizaines de tentes qui composent l'élément rapide d'intervention médicale quel que soit la zone géographique sur tout le sol Sénègalais et aux frontières des pays limitrophes;

C'est une structure hospitaliére. autonome unique en son genre au Sénègal et dans la sous région.

Piloté par des unités militaires de l'Armée Sénègalaise , une organisation dédièe sera mise en place qui permet de prendre en charge des patients avec une qualité de prestation comparable à une structure en dur, à l'exception de certaines spécialitès qui seront définies par les autorités compétentes en matiére de médecine de catastrophe;

Dans cet Hopital d'une trentaine de lits, pourront etre traités du petit bobo, jusqu'à la traumatologie qu'on peut retrouver sur les théatres d'opération et respecter les mêmes normes sanitaires et les mêmes protocoles qu'une structure en dur classique.

Avec l'obsession de toujours servir, de contribuer au développement de son cher PAYS, surtout le volet social, la santè des populations les plus démunies , les plus éloignèes, et avec sa task force , avons pour objectif de faire de ce premier projet une réfèrence sur le Continent Africain.

A ce jour plusieurs axes d'orientation ont d'ores et dejà étaient définis dans la continuité de projet pilote innovant pour la sociétè MPGS.

Dans ce contexte de COVID 19 qui éclaboussent le monde, ne devons nous pas avoir des Hopitaux Mobiles de Campagne répartis dans les ZONES EST ,OUEST , CENTRE OUEST, SUD , NORD (répartition équitable selon le nombre de régions ) du Pays en les implantant dans des endroits accessibles et praticables ,pour déesngorger les hopitaux de l'afflux massif des malades, évitant un maximum de contagions et de transmission rapide du virus.

NOS FELICITATIONS ET ENCOURAGEMENTS A MONSIEUR BASSIROU GAYE QUI A EU LE FLAIR ET L'ANTICIPATION DE MONTER DES HOPITAUX DE CAMPAGNE DANS CETTE PHASE ALARMANTE DE COVID 19, OU LA SATURATION DES STRUCTURES SANITAIRES DEVIENT DE PLUS EN PLUS ALARMANTE.

