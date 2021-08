Gabon: Panthères du Gabon - Quel axe central pour les éliminatoires de la Coupe du Monde ?

La nouvelle fait grand bruit depuis quelques jours. Bruno Ecuélé-Manga a été écarté du groupe de Dijon, et l'actuel entraîneur du club de Ligue 2 ne compterait pas sur le défenseur central gabonais. Avec la longue, très longue indisponibilité de Aaron Appindangoye et un Gilchrist Nguéma sans club, Patrice Neveu doit actuellement se poser mille et une question.

Quelle sera la paire qui débutera les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde dans quelques semaines face à la Libye ? Le technicien français cogite depuis peu selon certaines sources proche de la Fédération. Surtout depuis l'annonce par Dijon de la mise à l'écart de son capitaine Bruno Ecuélé-Manga qui est à priori sur le départ. Pour David Linarès, l'entraineur de Dijon, le roc gabonais n'a pas été convoqué en amical face à Nîmes parce que « c'est un choix par rapport au futur » ; un futur qui s'écrira désormais sans le Gabonais.

Prié de trouver un autre club, l'ancien défenseur de Cardiff-City est sans employeur, tout comme Gilchrist Nguéma, et avec la blessure d'Aaron Appindangoye, qui sera indisponible de longs mois, l'axe central gabonais est dépourvu de ses cadres. Patrice Neveu serait dans l'incertitude et s'activerait actuellement pour trouver des solutions pour ses deux joueurs qui ont été alignés en défense centrale dernièrement face à la Gambie et la RDC.

Pour l'heure, rien n'a filtré sur d'éventuels points de chute pour l'ancien canonnier de 105 et Gilchrist Nguéma dont le contrat avec le Maccabi Ahi Nazareth est arrivé à son terme le 30 juin dernier. Il est fort probable que Patrice Neveu fasse appel à Yrondu Musavu-King, même si ce dernier évolue actuellement en Inde. Sidney Obissa quant à lui n'aurait pas donné des satisfactions au sélectionneur du Gabon qui trouverait le défenseur d'Ajaccio trop tendre.

A l'approche des éliminatoires de la Coupe du Monde et avec la date de clôture du marché des transferts, il serait judicieux de faire vite pour ces deux cas que sont Ecuélé-Manga et Gilchrist Nguéma. Parce que Patrice Neveu a été clair sur certains points, ne sont convoqués que ceux qui jouent en club.