Ile Maurice: Météo - Température record de 8 0C enregistrée à Ferret (près de Mapou)

L'info a été partagée sur la page Facebook du Government Information Service (GIS) en ce mercredi 4 août. La région de Ferret - près de Mapou - a enregistré une température record de 8 oC, ce matin. Le mercure est en outre descendu d'un cran surtout dans les régions de Forest-Side et Curepipe, tout comme à Pamplemousses et Mon-Bois, entre autres.

De manière générale, les températures ont ainsi chuté de quelque 3 à 7 oC à travers le pays. A noter que les mois de juillet et d'août sont les plus froids de la période hivernale.

Par ailleurs, un avertissement de fortes houles est en vigueur à Maurice et sera valable jusqu'à 22 heures, demain, jeudi, août, selon un communiqué de la station météo de Vacoas émis cet après-midi. Un assez fort anticyclone occasionne également un temps venteux et froid. Les nuages seront au rendez-vous cette nuit avec de faibles averses passagères et des poches de brouillards sont prévues sur les hauteurs réduisant ainsi la visibilité. Prudence.

Il faudra qui plus est garder les chaussettes, la couette et le bonnet, car cette nuit, la température minimale variera entre 13 et 15 0C sur les hauteurs et entre 17 et 20 oC sur les régions côtières.