Congo-Brazzaville/Tanzanie: Mercato - Omenuke Mfulu à Las Palmas, Baningine à Ecosse, Bwanga Simba signe à Radomiak Radom

Les joueurs congolais continuent de s'activer en cette période de mercato d'été. Quatre d'entre eux ont très récemment trouvé preneurs en Espagne, Ecosse, Pologne et Tanzanie.

Le milieu défensif international Omenuke Mfulu (27 ans) reste en Espagne, mais jouera en D2 Espagnole. Il a quitté Elche -où il est resté deux saisons depuis la D2 jusqu'en Liga Espagnole- pour s'engager avec Las Palmas. Fourbi d'une expérience certaine en D1 où il a joué contre des joueurs comme Messi, Modric, etc., il va donc apporter son savoir à Las Palmas qui nourrit des ambitions de montée en Liga. Omenuke Mfulu a disputé vingt matchs la saison passée avec Elche et le club a réussi à se maintenir en D1 espagnole. L'on rappelle qu'il a fait partie du groupe des Léopards de la République démocratique du Congo lors du stage des Léopards en octobre 2020 à El Jadida au Maroc.

Pour sa part, le milieu défensif binational Beni Baningine (22 ans) a signé pour trois saisons à Heart of Midlothian en Ecosse, à la recherche du temps de jeu qu'il n'avait plus à Everton (son club formateur) en Premier League. Il n'a pas été prolongé après son retour de prêt à Derby County en Championship (D2 Anglaise) où il n'a fait que deux apparitions. Avant son prêt, il n'avait disputé que treize matchs avec la réserve d'Everton. Aussitôt arrivé en Ecosse et après juste une séance d'entraînement, il a été rapidement important pour son club lors de la victoire sur le favori Celtic Glasgow par deux buts à un à l'ouverture du championnat d'Ecosse. Baningine a été désigné « homme du match ». Le prochain match, le dimanche 7 août, ce sera sur le terrain de Saint Mirren pour le compte de la deuxième journée.

Le solide défenseur central Jonathan Buanga Simba, ancien de Renaissance du Congo (Kinshasa) vient de parapher un contrat de trois saisons avec la formation de Radomiak Radom en D1 Pologne. Il a quitté le pays il y a plus d'une année, et vient apparemment de signer son premier contrat. Il s'entraînait déjà avec l'effectif pro du club polonais depuis le début de la préparation. Et apparemment, il a été convaincant au point de se voir proposer un bail important de trois ans. Rappelons qu' il avait fait un essai du reste concluant à Rakow Czestochowa (D1 Pologne), mais ce le club planifiait de le garder mais le prêter en D2. Mais l'encadrement du joueur a choisi de lui trouver un autre club en dehors de la Pologne, mais il n'avait pas trouvé preneur. Il rebondit donc en Pologne, mais dans Radomiak Radom.

De son côté, l'attaquant Idriss Mbombo Ilunga a quitté El Gouna en D1 Egypte, où il était arrivé après le départ de Walter Bwalya pour Al Ahli du Caire, pour Azam en D1 Tanzanie. Il a paraphé un bail de deux saisons en faveur du club tanzanien qui emploie déjà un ancien de Lupopo, le buteur Mpiana Monzinzi. Ancien buteur de Nkana FC de Zambie, Idriss Mbombo n'a disputé que douze matchs avec El Gouna sans marquer de but, il n'a donc pas pu effacer le passage tonitruant de Walter Bwalya à El Gouna. Il va en Tanzanie pour relancer sa carrière, et surtout marquer de buts qu'il n'a pas pu faire en Egypte.

Notons aussi la signature du premier contrat pro du jeune défenseur binational El Chadaille Bitshiabu (16 ans) au Paris-Saint-Germain. Ayant franchi toutes les étapes lors de sa formation, il a signé pour quatre ans avec son club formateur (2024), lui qui jouait la saison dernières avec les U19 du PSG.