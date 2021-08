Togo: Appel à candidature pour des bourses « Honorable Innocent Kagbara » à destination du Maroc

Innocent Kagbara a sa bourse pour les jeunes étudiants togolais. Député, président du Parti Démocratique Panafricain, et président de la Commission de l'Education et du Développement Culturel à l'Assemblée nationale, et Directeur exécutif de l'ONG RAFSET, l'homme bien investit dans la formation des jeunes togolais, vient une nouvelle fois mouiller le maillot pour cette jeunesse. Il annonce une bourse d'étude intitulée « Bourse d'excellence Hon. Innocent Kagbara ». Selon les informations, il s'agit d'une bourse à destination du Maroc et les candidatures sont attendues entre le 02 Août et le 03 Septembre 2021.

D'après l'avis annonçant cette bourse de l'élu du peuple, les dossiers à fournir sont « Un CV, Une copie de la carte d'identité nationale ou du passeport (en cours de validité et pour l'identification nationale, recto-verso), Une copie du dernier diplôme et/ou relevé de notes, Adresse postale de l'étudiant et Une lettre de demande de bourse pour le Maroc adressée à l'honorable Innocent Kagbara mentionnant la formation sollicitée (bac +2, bac +3, bac +5) ».

Il est à noter que c'est une bourse qui est valable pour 12 domaines différents qui vont du « Génie Informatique » à l' « Urbanisme et Aménagement », en passant par « Génie civil », « Génie électronique, Automatisme et automatique », « Génie des énergies renouvelables et systèmes énergétiques », « Système d'information et Transformation digitale », « Génie des systèmes embarqués », « Supply Chain Management », « Comptabilité Contrôle Audit », « Marketing Communication », « Droit des Affaires, option Juriste des affaires ou Droit notarial », « Design et Architecture d'intérieur, option Architecture d'intérieur ».