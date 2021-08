Togo: Elle a coûté plus de 1,9 milliard FCFA à l'État

Pour le compte de cette année académique 2020-2021, l'Etat a déboursé environ 2 milliards FCFA pour gérer la gratuité des frais des différents examens scolaires et universitaires promis par le Chef de l'Etat.

Selon la source officielle de la République, la mesure d'exemption de frais d'inscriptions pour les candidats aux sessions 2021 des différents examens scolaires et universitaires, a coûté globalement à l'État 1,9 milliard FCFA. Cette gratuité, promesse du Chef de l'Etat, était entrée en vigueur dès le début de l'année académique 2020-2021.

En tout, près de 485 000 candidats, inscrits à une dizaine d'évaluations diplômantes scolaires (CEPD, BEPC, BAC1, BAC2) et professionnelles (BTS CFA, BT, CQP, BEP, CAP et DTSA), en ont bénéficié, soulageant ainsi de nombreux parents et apprenants.

La prise en charge par l'Etat des frais d'inscription est l'un des programmes et mécanismes mis en place par le Gouvernement au profit du système éducatif national. Pêle-mêle, on peut en outre citer l'exonération des frais scolaires pour les préscolaires et primaires publics, la prise en charge sanitaire (School Assur), ou encore les cantines scolaires.

Pour rappel, 3,5 milliards FCFA de mesures d'accompagnement avaient été débloqués par le Gouvernement pour cette rentrée scolaire.