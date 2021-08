Afrique de l'Ouest: Coopération - Le Mali exprime gratitude et reconnaissance au Président Alassane Ouattara

Le ministre malien des Affaires Etrangères et de la Coopération, Abdoulaye Diop, a transmis, le 4 août 2021 à Abidjan, au Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, un message de gratitude et de reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara.

« Je suis porteur d'un message du Président de la Transition et Chef de l'État du Mali, Assimi Goïta, à son ainé, le Président Alassane Ouattara. Il s'agit d'un message d'amitié, de solidarité et de fraternité. C'est aussi un message de gratitude à l'endroit de la Côte d'Ivoire, et de reconnaissance à son Président, pour la compréhension et l'écoute dont il a fait preuve envers le Mali, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui », a déclaré Abdoulaye Diop, au terme d'une audience que lui a accordée le Premier Ministre Patrick Achi.

Abdoulaye Diop a noté que sa visite visait également à informer le Président ivoirien des avancées du processus de Transition au Mali. Celui-ci a été récemment marqué, a-t-il dit, par l'adoption d'un plan d'actions gouvernementales. Il a réitéré la volonté du Président malien de tenir tous ses engagements vis-à-vis du peuple malien et de la communauté internationale. Et ce, pour le succès de la Transition malienne qui doit s'achever par l'organisation d'élections transparentes et crédibles.

Le chef de la diplomatie malienne a salué les efforts et les conseils du Président Alassane Ouattara, pour apaiser la situation que le Mali a traversé. Par ailleurs, face aux menaces d'instabilité de la sous-région, il a indiqué que les deux pays doivent continuer de travailler de concert pour contrecarrer les défis terroristes.

La ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, a pris part à l'audience.