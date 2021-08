Cote d'Ivoire: Cinéma - L'achat des tickets désormais possible par paiement électronique

A partir de ce mercredi 4 août 2021, l'accès aux salles de cinéma exploitées par Majestic One pourront se faire par paiement électronique. Et ce, avec une réduction de 20% sur les tickets d'entrée. C'est qui ressort d'un protocole d'accord dans le cadre d'un partenariat, signé le 28 juillet 2021, entre Majestic One et Uba Côte d'Ivoire.

Cet accord permettra aux détenteurs de cartes prépayées Visa de la banque de bénéficier d'une réduction de 20% sur l'achat de tickets standards de cinéma (3000 FCFA et 5000 FCFA) par le biais d'un paiement via les Terminaux de Paiement Electroniques. Sont concernés par ce partenariat toutes les salles de cinéma du Réseau Majestic, à savoir Sofitel Abidjan hôtel Ivoire, Sococe 2Plateaux, Prima et Cosmos-Ficgayo.

Il faut noter que ce partenariat s'inscrit dans une vision commune, des deux structures, qui est de vulgariser la digitalisation des opérations de consommation. D'un coût unitaire de 10000 FCFA, les rechargements de cartes se font soit dans les agences de ma banque ou dans les réseaux de distributeurs et sous-distributeurs.

Pour la banque, ce partenariat permettra à Majestic One d'accroître le flux de consommation de la clientèle en bénéficiant de la plus grande base d'utilisateurs de carte prépayée sur la place. Il faut souligner que cette offre vient à point nommée, à l'occasion de la reprise de l'activité de distribution de films, et la période des vacances scolaires pendant laquelle les salles de cinéma bénéficient de l'affluence des jeunes élèves et étudiants.

Il faut indiquer que les cinéphiles pourront ainsi suivre l'actualité cinématographique mondiale dominée par la sortie de films « block busters » très prisés par le public. C'est le lieu d'indiquer que le secteur du cinéma en Côte d'ivoire a subi d'énormes inconvénients dus à la crise du Covid-19, qui a occasionné l'absence de sortie de films, la fermeture, puis l'ouverture partielle des salles.

A noter que les activités de Majestic One gère un réseau de six (06) salles de cinéma avec une capacité de plus de 7000 places.