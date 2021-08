Ile Maurice: Pèlerinage Père Laval 2021 - Le Premier ministre préside la réunion ministérielle du groupe de travail

communiqué de presse

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a présidé, cet après-midi au Lunch Room de l'Assemblée nationale à Port Louis, la première réunion ministérielle du groupe de travail sur le prochain pèlerinage au tombeau du Père Laval.

Le Premier ministre adjoint, ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire, ministre du Tourisme, M. Louis Steven Obeegadoo, le Vice-premier ministre, ministre des Collectivités locales et de la Gestion des Risques de Catastrophe, Dr Mohammad Anwar Husnoo, le ministre de l'Energie et des Services publics, M. Georges Pierre Lesjongard, le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Jean Christophe Stephan Toussaint, ainsi que d'autres ministres et parlementaires étaient présents à la réunion.

Plusieurs représentants d'institutions gouvernementales et d'associations socio-culturelles étaient présents pour discuter et partager leurs propositions quant à l'avènement du pèlerinage. L'objectif de la rencontre est d'assurer que le pèlerinage se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Dans une déclaration, le Premier ministre a rappelé qu'en raison de la pandémie de COVID-19, des mesures sanitaires strictes devront être observées, et celles-ci feront que le pèlerinage sera organisé dans des conditions différentes. Il a toutefois rassuré que le pèlerinage de cette année pourra se dérouler dans les meilleures conditions, avant d'affirmer que le gouvernement prendra en compte la majorité des propositions formulées par les différents représentants socio-culturels.

Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction suite à la rencontre et a fait ressortir que cette année, les organisateurs du pèlerinage prônent la nécessité de restreindre le nombre de pèlerins qui convergeront vers le tombeau du Père Laval.

Selon lui, les organisateurs inciteront, dans la mesure du possible, les fidèles à suivre la messe, qui sera retransmise à la télévision et à la radio, chez eux ou dans leurs localités respectives. Le Premier ministre a lancé un appel aux pèlerins à agir en citoyens responsables en respectant toutes les mesures sanitaires strictes et en évitant les rassemblements.

Les organisateurs ont, de leur côté, proposé qu'exceptionnellement cette année en raison de la COVID-19, le pèlerinage du Père Laval soit commémoré du 16 août au 30 septembre 2021. Cette proposition a pour objectif de permettre à un maximum de pèlerins et de fidèles de célébrer leur foi de manière responsable et en toute sécurité.

Lors de la réunion, les différentes autorités concernées ont énuméré les dispositions qui seront prises, à savoir : la réhabilitation des routes et du tombeau du Père Laval, les facilités d'éclairage, des équipes de réserves du Central Electricity Board, des images de vidéosurveillance en direct dans le tombeau du Père Laval pour mieux contrôler les déplacements des pèlerins, des facilités pour enregistrer les pèlerins qui convergeront vers le tombeau, des barrières métalliques et clôtures pour mieux faire respecter les précautions sanitaires, la mise à disposition d'installations Wi-Fi, et la distribution de banderoles, entre autres.

Pour rappel, le décès du Père Laval est commémoré le 09 septembre. Jacques-Désiré Laval (18 septembre 1803 - 9 septembre 1864), prêtre catholique français, est connu comme 'l'apôtre de l'île Maurice' en raison de son travail inlassable pour aider les pauvres et les malades.