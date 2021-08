Madagascar: Concerts - AmbondronA met les bouchées doubles au Canal Olympia

Inconditionnels du groupe AmbondronA, tout un week-end vous est consacré au Canal Olympia Iarivo Andohatapenaka. Des retrouvailles dans un cadre inédit qui promet de vous émerveiller.

Toujours au taquet, voici un groupe qui ne fait plus dans la demi-mesure pour enchanter plus encore ses nombreux fans. L'un de ces groupes que le public se plaira toujours à retrouver sur scène, AmbondronA ne cesse de faire sensation à l'annonce de chacun de ses concerts. Quoi de mieux pour satisfaire ses fans donc, que deux dates exclusives au Canal Olympia Iarivo ce week-end.

Décidemment devenu une véritable manière pour eux de réjouir tous ceux qui se languissent d'un grand événement de leur part, à l'instar d'un concert au palais des Sports et de la Culture ou mieux encore au Coliseum Antsonjombe, AmbondronA se plaît à jouer la carte des doublons. Outre les habituels cabarets-concerts que le groupe propose ponctuellement, il offre notamment depuis ses grandes retrouvailles à l'Institut français deMadagascar (IFM) entre lui et le public de la capitale, l'occasion de profiter de son talent en deux dates dans un lieu inédit.

Les 6 et 8 août donc, respectivement à 20h et à 15h, c'est au sein du Canal Olympia Iarivo que Kix à la guitare rythmique, Blanc à la batterie, Honty à la basse, Beranto à la guitare électrique et Ranto au clavier pousseront à nouveau ensemble la chansonnette pour envoûter leurs fans.

Entre nostalgie et nouveautés

Voici deux décennies exactement que le groupe AmbondronA assouvit sa réputation comme étant l'un des groupes phares de la scène musicale nationale. Assurant à chacune de ses prestations les guichets fermés, tant ses chansons charment toujours autant ses fans de la première heure, mais ne cesse de conquérir également la jeune génération. Charismatique et électrisant, le groupe se plaira ainsi à faire sienne la scène du Canal Olympia Iarivo, en revisitant d'un côté ses grands classiques pour mieux émouvoir le public évidemment, mais également en interprétant ses plus récentes chansons qui sont déjà sur toutes les lèvres. L'acoustique particulière de la salle du Canal Olympia Iarivo Andohatapenaka promet de valoriser d'une manière exclusive chaque chanson interprétée par le groupe. Le tout sera évidemment sublimé par divers effets de lumières qui orneront la scène. AmbondronA s'y plaira ainsi à embarquer le public pour une belle épopée musicale de sa part lors de ces deux concerts. Avec une partie plus acoustique tout en douceur d'un côté, ainsi qu'une partie plus rock et festif de l'autre, ces retrouvailles raviveront déjà un doux parfum de nostalgie et de renouveau chez les fans, pour les prochaines décennies avec le groupe. Un parfum dont AmbondronA fait toujours la promotion d'ailleurs depuis le lancement sa gamme de fragrance exclusive en fin d'année 2020.