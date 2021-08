Madagascar: Prévention période de prix - Les travaux de curage des canaux en marche

Les travaux de curage du canal Andriantany vont commencer dans 20 jours sur la partie du fokontany Mananjara Ouest.

Dans le fokontany Mananjara Ouest, la population ne cesse d'augmenter depuis quelques années. « On enregistre actuellement treize mille habitants dans le fokontany Mananjara Ouest. Le nombre a connu une hausse ces dernières années », indique Jean Christian Rakotomalala, vice-président du fokontany. Les infrastructures ne sont plus suffisantes par rapport à l'augmentation du nombre de la population. Par ailleurs, les réseaux et les canaux existants, ainsi que les réseaux actuels, tels que les réseaux pluviaux et eaux usées sont vétustes, sous dimensionnés et mal entretenus.

Des déchets en plastique stagnent au bord du canal Andriantany et, sur le côté du fokontany Mananjara ouest, la population craint que le fokontany soit encore victime d'inondation lors de la période de pluie. Les habitants des zones basses comme dans ce fokontany vivent dans des conditions insalubres, de véritables foyers de maladies infectieuses. « On a dans la plupart du temps les pieds dans l'eau dès qu'une goutte de pluie arrive. On est à l'étroit dans le fokontany, la promiscuité entre les maisons est beaucoup plus prononcée dans le quartier avec le problème de gestion de déchets. Le fokontany n'a pas assez de moyens financiers afin de contrôle les dépôts d'ordures ou l'assainissement en ce qui concerne le canal », indique le vice-président du fokontany. Ainsi pour effectuer les travaux de curage du canal Andriantany passant par ce fokontany, près de huit cents marchands de rue installés le long de ce canal seront transférés pour un moment.

Autres travaux

« Un travail de curage du canal Andriantany sur près de 5 km a été effectué. Dans le fokontany, les travaux débutent depuis Madera Namontana vers la partie Nord rejoignant Ambohibarikely», indique le vice-président. « En plus des travaux de curage, la berge du canal Andriantany sera principalement réhabilitée et améliorée. Dans d'autres endroits, Il y a également des travaux de réparations de réseaux tertiaires effondrés, la réhabilitation de station de pompage et des interventions sur le canal de drainage principal, dont la réparation de vannes et curage des points noirs hydrauliques » , explique Rabe Harimanana, directeur de l'Aménagement du territoire et équipement au niveau du MATP. Dans le cadre du Programme Intégré d'Assainissement de la Ville d'Antananarivo, il est prévu une intervention auprès des grandes artères de l'assainissement notamment des canaux primaires et au niveau des zones sujettes à des érosions collinaires. La deuxième échelle d'intervention consiste principalement à la prévention contre les inondations. La première phase des travaux prioritaires est d'une valeur de 12 millions d'euros.