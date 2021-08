Madagascar: Transport - La RN4 dans un état délabré

Depuis plusieurs semaines, le nombre de taxis-brousses qui quittent la gare routière nationale à Aranta vers la capitale a doublement augmenté. Les véhicules sont insuffisants pour transporter les vacanciers qui se ruent vers Mahajanga depuis plusieurs jours.

« Les taxis-brousses qui partent du Primus à Antananarivo vers le primus à Mahajanga ne suffisent pas. En moyenne, cinqante-six voitures quittent Mahajanga vers Tana par jour contre 80 véhicules vers Mahajanga. On constate une hausse de la demande », a déclaré le Chef de la Gare routière nationale, Serge Saïd.

Les usagers et surtout les chauffeurs des taxis-brousse se plaignent de l'état très dégradé de cette route nationale. Le projet de réhabilitation est également suspendu. Plusieurs portions de cet axe sont très accidentées et très dévastées.

« Les plus abîmées se trouvent entre Mahajanga et Ambondromamy, que ce soit des routes ou des ponts. Entre Maevatanana et Ambondromamy, également, et de Mahatsinjo à Antananarivo, plusieurs réparations sont nécessaires d'urgence. De points noirs doivent être réhabilités avant la saison des pluies. À l'entrée d'Ankazobe, un grand trou au milieu de la voie attend les véhicules, à Andriba et à l'entrée de la commune rurale d'Andranomamy également, la route est totalement détruite. Il faut également faire attention à chaque fois qu'il y a de l'ombre d'arbres, la plupart d'entre eux cachent des trous dont à Ankarafantsika », a déploré un chauffeur de taxibrousse.

Tous les jours, un trafic dense est observé sur la nationale n°4 au départ de Tana jusqu'à Ambondromamy, croisement vers la route nationale n°6 qui mène vers le Nord. En moyenne, cent vingt taxis-brousses circulent actuellement par jour depuis plusieurs jours, d'après l'Agence de Transport Terrestre de Mahajanga (ATT).

« Jusqu'à Ambondromamy, la route nationale est très fréquentée et une circulation de nombreux véhicules est constatée. Il faut faire preuve de vigilance. Les conducteurs doivent observer une pause après plus de 8h de trajet. Deux chauffeurs sont obligatoires pour un voyage de plus de 400km. Ces consignes doivent être respectées », a précisé le Coordonnateur de l'ATT, Toky Razafindrakoto.

La durée du trajet entre Mahajanga vers Tana est désormais de 14h à vitesse moyenne de 80km à l'heure, alors qu'auparavant, il est effectué en 10h de temps.