Madagascar: Météo - Des crachins matinaux au rendez-vous

Dans la partie Est des Hautes terres, les crachins matinaux vont encore persister ce jour, selon la météo.

Il va continuer de pleuvoir sur les côtes Est de l'île à part les côtes d'Atsimo Atsinanana et Anosy où le temps sec sera de retour. Pour la côte Est, des averses seront encore présentes durant cette journée. « Le Mousson influencera le temps ce qui entraîne les averses et les crachins dans les parties Est et centrales de la Grande île », indique un prévisionniste. Sur la côte Ouest de l'île, le temps sera sec.

Les crachins et les averses se dissiperont durant l'après-midi. Les hautes terres vont avoir une température autour de 19°C. A Antsirabe, celles-ci vont varier entre 9 à 19°C tandis qu'à Fianarantsoa, la température minimale est de 10°C et le maximal est de 21°C. Le mercure va continuer à augmenter en fin de semaine. Les températures maximales et minimales observeront une hausse vers la fin de la semaine. Dans la partie Nord-Est de l'île, les crachins vont encore persister. Un temps nuageux sera au rendez-vous avec possibilité de pluies faibles sur la moitié Nord-Est du pays. Dans les autres régions, le temps sera sec.