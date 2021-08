Cote d'Ivoire: Election à la CNJCI - Moustapha Sidibé dévoile les axes de son programme

Dans le cadre du renouvellement des instances dirigeantes du conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, Moustapha Sidibé, candidat à ces élections, était face à la presse le lundi 2 août 2021 dans un hôtel d'Abidjan-Cocody pour dévoiler les axes de son programme .

Juriste de formation, Chargé d'enseignement en droit fiscal des entreprises, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, diplômé en droit, Moustapha Sidibé entend agir avec les jeunes, poser tous les problèmes avec les jeunes et trouver des solutions pour les jeunes à travers les huit axes de son projet.

« Nous voulons agir avec les jeunes, pour adapter le fonctionnement du Cnjci à ses objectifs, pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes, pour la consolidation de la cohésion sociale et la réconciliation nationale , pour renforcer la protection des droits des jeunes et la promotion du genre , pour une meilleure représentativité de la jeunesse à des instances de décisions, pour renforcer la protection de l'environnement et promouvoir les énergies renouvelables, pour la promotion de l'excellence et du civisme, pour rehausser l'image et la présence de la jeunesse ivoirienne à l'international », a énuméré le candidat. Moustapha Sidibé espère se voir élire à la tête du conseil national de la jeunesse afin de replacer les jeunes comme étant l'instrument privilégié d'écoute, ou l'intermédiaire privilégié entre les autorités et la jeunesse de Côte d'Ivoire.