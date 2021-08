Afrique de l'Ouest: 41e Journée mondiale du tourisme - La Côte d'Ivoire veut penser le tourisme de demain en pansant les plaies de la Covid-19

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana a procédé, le mardi 3 août 2021, au double lancement des festivités de la 41ème Journée mondiale du tourisme (Jmt) et à la 1ère Quinzaine touristique ivoirienne. C'était dans la salle du cinéma Majestic du Sofitel Abidjan hôtel ivoire. Cette célébration de la Journée Mondiale du Tourisme du 27 septembre 2021 sera précédée de la Quinzaine du Tourisme.

Pour le ministre, la Jmt sera l'occasion de penser le tourisme de demain en pansant les plaies de la Covid-19.

A cette occasion, le ministre en charge du Tourisme, a expliqué que la Journée Mondiale du Tourisme, est célébrée autour d'un thème. Et cela, en vue de susciter davantage, une prise de conscience de la communauté internationale, sur l'importance du tourisme, de sa valeur sociale, culturelle, politique et économique. Et de préciser que la 41ème édition est placée sous le thème : « le Tourisme pour une croissance inclusive ».

« La Côte d'Ivoire, revenue dans le concert des Nations depuis l'accession à la magistrature suprême de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République, a été unanimement désignée à la 23ème Assemblée générale de l'Omt à Saint Petersburg, en Russie, en septembre 2019, pour abriter la célébration officielle de la Journée Mondiale du Tourisme 2021 », a souligné le ministre Siandou Fofana. Pour qui ce moment est à graver dans l'histoire de la Côte d'Ivoire.

Pour le ministre Siandou Fofana, cette quinzaine s'offre comme une opportunité pour le Ministère du Tourisme et des Loisirs. Et ce, après les effets induits de la Covid-19. Il s'agit de repositionner la destination ivoirienne, et surtout développer le tourisme domestique et sous régional.

Pour le premier responsable du département du Tourisme et des Loisirs la rencontre d'Abidjan constitue une l'occasion rêvée pour inciter les résidents et les non-résidents à la découverte de notre sublime Côte d'Ivoire. A l'en croire, la Quinzaine ambitionne de mettre en valeur le potentiel touristique, fondé sur la stratégie gouvernementale : « Sublime Côte d'Ivoire ».

Dans le cadre de la Journée mondiale du Tourisme, un « Akwaba » à l'ivoirienne est prévu, le 27 septembre 2021. Ce sera l'occasion de faire visiter le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. L'Akwaba sera marquée la présentation de films institutionnels suivie. La journée du 28 septembre sera consacrée à une excursion, une visite lagunaire suivie d'un brunch gastronomique et culturel ivoirien.

Ce fut l'occasion pour le ministre d'inviter les populations ivoiriennes à prendre part massivement à la quinzaine touristique et à la Journée Mondiale du Tourisme. « Les acteurs locaux ont un grand bénéfice à tirer de la quinzaine touristique destinée à révéler, valoriser et promouvoir le riche patrimoine de nos différentes Régions. J'invite dans le même élan tous les opérateurs du secteur du tourisme et des loisirs à montrer leurs savoir-faire et mettre à profit ces instants pour réduire, autant que faire se peut, l'impact négatif de la Covid-19 sur leurs activités », a lancé le ministre Siandou Fofana.

Le ministre Siandou Fofana avait à ses côtés plusieurs collègues. Ce sont Mme la ministre Harlette Badou N'Guessan de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle ; MM les ministres Paulin Claude Danho de la Promotion des Sports et du Développement de l'Economie. Sportive ; doublé de la casquette de président de l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci) ; Mamadou Touré de Mamadou Touré de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique ; N'Guessan Koffi de l'enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage ; et N'Guessan Lataille, Secrétaire d'Etat au Logement.