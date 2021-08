Congo-Kinshasa: Trace Gospel - Trois voix féminines congolaises dans le Best of Africa

Nadège Mbuma, Déborah Lukalu et Anne Keps portent actuellement l'étendard du gospel made in RDC avec leurs nouveautés, des titres sortis entre avril et juin qui font déjà pas mal de succès sur YouTube.

Sur Trace Gospel Bakosala eloko te est cinquième, Kimbiliyo langu huitième et J'ai soif de toi dixième, c'est dans le même ordre que Nadège Mbuma, Déborah Lukalu et Anne Keps se suivent sur YouTube. Posté en dernier, le 4 juin, le titre de la sœur Nadège récolte un franc succès en ce moment. Si sur la toile, il aligne plus d'un million six cent mille vues, l'air qu'elle chante en solo est également souvent interprété dans plusieurs lieux de culte à Kinshasa. C'est aussi le cantique le plus écouté des Psaumes, l'album dont il est extrait.

Kimbiliyo langu, ce morceau que la sœur Déborah Lukalu chante en featuring avec son époux, Cédric Kaseba nage également dans le million de vues, il vient après celui de son aînée dans la pratique musicale, la pasteur Nadège. Ce cantique chanté en swahili trouve notamment de nombreux échos favorables au Kenya où elle fait office de langue nationale.

Quant à Anne Keps que l'on découvre de mieux en mieux sous le label Olianne Music en compagnie de son époux Olivier Mwindjumb se positionne à titre personnel dans l'univers gospel de RDC. J'ai soif de toi plus que Matondo dont elle a fait une reprise, l'emmène à s'affirmer personnellement à présent. En effet, c'est à la faveur des tubes du Groupe adorons l'Eternel (Gael), à l'instar du medley Matondo et de Lokumu eza ya yo surtout qu'elle a été mise en avant. Alors membre à part entière du groupe créé par feu Alain Moloto où elle a exercé quelques années, la chantre mène sa carrière désormais au côté de son époux.

Sept titres congolais dans le Hit 30

Les trois titres susmentionnés déjà dans le Top 10 de Trace Gospel Africa la semaine dernière, du 26 au 31 juillet, ont préservé leur place mais continuent de monter dans les plateformes de téléchargement. L'on espère donc qu'il en sera de même de leur positionnement dans le hit de la chaîne internationale où d'ordinaire le gospel congolais a la cote.

Par ailleurs, les trois cantiques, Bakosala eloko te, Kimbiliyo langu et J'ai soif de toi font aussi partie du Hit 30, les trente meilleurs titres du continent selon le classement officiel de Trace gospel présenté en fin de semaine. Ce ne sont du reste pas les seuls représentatifs du gospel congolais, à savoir qu'il y en a en tout sept.

Tout donner de Noémie KB, J'assume d'El Georges, Nazobondela yo de Rosny Kayiba et Choix de Dieu de Jonathan Gambela y figurent aussi. Et qui mieux est, dans cet autre hit, Kimbiliyo langu et Bakosala eloko te, occupent de meilleures places que dans le Top 10. Ils sont respectivement deuxième et quatrième tandis que J'ai soif de toi est seizième.

Quoiqu'il en soit, de nos jours à Kinshasa, les mélomanes fans de musique chrétienne ne sont comptent plus seulement parmi les chrétiens pratiquants. Il faut dire que les compositions de Gael ont apporté un souffle particulier qui a mis en bonne position le gospel renforçant considérablement l'avancée que lui avait déjà donné le Studio Sangao Malamu qui lui avait permis, au milieu des années 1990, de s'émanciper du carcan des églises. Et même, il est fréquent, avant les heures de grande affluence des bars, terrasses et autres lieux de divertissements mondains d'entendre jouer les cantiques et autres chants chrétiens.