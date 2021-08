Gabon: Ecuelé Manga devenu indésirable à Dijon ?

Le défenseur central gabonais du club de la ville moutarde ne rentre plus dans les plans du technicien français David Linares depuis le début cette saison en Ligue 2 française.

Arrivé de Cardiff City il y'a un an et demi, pour renforcer les rangs du club dijonnais, Bruno Ecuelé Manga était devenu l'homme de base et le capitaine de cette formation avant la relégation de l'équipe en division inférieure (ligue2).

En effet, depuis la deuxième journée de championnat de ligue2, le joueur de 33ans ne rentre plus dans les plans de son entraîneur qui souhaite même s'en débarrasser. "C'est un choix par rapport au futur, on s'inscrit dans une volonté de dégager une équipe et de miser sur des joueurs qui nous ont rejoints. Bruno, vous savez la relation que j'ai eue avec lui, j'en ai fait mon capitaine, on a eu une discussion franche" a déclaré son entraîneur.

Après le divorce avec Didier Ibrahim Ndong, c'est au tour du vice capitaine des panthères du Gabon de se poser des questions sur son avenir alors que les rassemblements en sélection se profilent à l'horizon, de même que les compétitions internationales. La tanière aura besoin d'un Bruno Ecuelé Manga compétitif malgré ses 33ans. Il est maintenant clair qu'il ne terminera pas la saison du côté de Dijon, l'occasion pour des clubs de Ligue1 et Ligue2 de miser sur son professionnalisme et son expérience pour le signer chez eux. Nous y reviendrons !!