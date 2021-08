Afrique de l'Ouest: BRVM - Les indices renouent avec la hausse à la fin de la cotation du mercredi 4 août

Après leur repli de la veille, les indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation du mercredi 4 aout 2021.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a enregistré une légère progression de 0,09% à 135,63 points contre 135,51 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a progressé de 0,49% à 167,73 points contre 166,92 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 214,328 millions de FCFA contre 368,227 millions de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est établie à 5047,837 milliards de FCFA contre 5023,284 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 24,553 milliards de FCFA.

Celle des obligations enregistre une baisse de 8,872 milliards de FCFA à 6763,187 milliards de FCFA contre 6771,979 milliards de FCFA précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 88 565 FCFA), BOA Benin (plus 4,86% à 4 100 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 4,45% à 5 750 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 4,35% à 720 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,20% à 745 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 6,42% à 4 390 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,13% à 310 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 1 750 FCFA), BOA Mali (moins 2,53% à 1 540 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (moins 2,21% à 4 205 FCFA).