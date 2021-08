Madagascar: Basketball / Ligue Diana - Firmin Razafindratondra élu président

Firmin Samoel Razafindratondra est dorénavant le président de la ligue de basket-ball de Diana pendant quatre ans. Il a comme premier objectif de redynamiser la discipline dans les cinq sections.

La finale des championnats régionaux de Diana de basket-ball a été précédée par une assemblée générale élective, le week-end dernier. Deux candidats étaient en lice à ce scrutin. Firmin Razafindratondra a battu largement le président sortant Frejus Ramarosahanina sur le score de 5 à 0. Il a notamment raflé toutes les voix des cinq sections qui ont voté à savoir Antsiranana I, Antsiranana II, Ambilobe, Ambanja et Nosy-Be. L'élection s'est déroulée dans la transparence en présence du directeur régional de la Jeunesse et des Sports.

Une figure qui n'est plus à présenter dans le domaine du ballon orange malgache, le nouveau président a été membre de la section Antsiranana. Basketteur, mais aussi ancien entraîneur du club AS Victoire en 2015. Un nouveau président jeune et ambitieux, Firmin Razafindratondra a présenté en détail ses projets à parcourir. « La discipline était en veilleuse pendant plusieurs années. Auparavant, les matchs ont toujours été joués en guichet fermé. Nous avons comme première tâche la redynamisation du basket-ball dans la ligue à travers une conférence régionale et un tournoi inter-sections. Notre objectif est aussi de multiplier les infrastructures et de créer des clubs dans la ligue. Ces projets sont tous réalisés afin de promouvoir le basket-ball », a annoncé le président.

En effet, 15 clubs forment la ligue de basket-ball de Diana. Les championnats de la ligue ont pris fin le week-end dernier, avec un joli doublé du club Cosmos. En plus des U16 qui ont été sacrés champions en s'imposant face à Sepa par 49 à 35, les U18 garçons, eux-aussi, ont arraché le sacre en écrasant VCA sur le score de 56 à 38. Chez les U20, DCA avait brillé en laminant BCM Nosy-Be sur le score de 55 à 51. AS PFOI a eu raison de Chicago sur le score serré de 78 à 77 et avait remporté la victoire chez les hommes N1B. Ces équipes représenteront Diana aux championnats nationaux.