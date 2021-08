Madagascar: Telma Coupe de Madagascar / CNaPS - Disciples et Andoharanofotsy en finale

Les joueurs du CFFA ou plutôt les anciens de Tana Formation s'annoncent redoutables Cette CNaPS Sport- Disciples est capable de battre n'importe quelle formation en misant sur l'esprit de groupe.

Les deux clubs qualifiés pour la finale de la Telma Coupe de Madagascar sont maintenant connus à l'issue des matches d'hier au Stadium Elgeco au By-pass.

Si le Centre de Formation de Football Andoharanofotsy a battu Elgeco Plus sur le score sans appel de 2 buts à 0, il a fallu la séance de tirs au but pour départager l'USCAFoot et la CNaPS Sports Disciples FC après un match assez intense mais équilibré.

Un exercice qui plaît bien à la CNaPS Sport Disciples qui s'est imposée devant les gars de la CUA par 4 tirs au but à 2. Si Lalane a enlevé son penalty, Ousmane a tiré carrément à côté. En face, par contre, les joueurs de Betafo réussissent le carton plein. Freddo ouvre en premier, suivi de Tantely, Niasexe et Tojo. Un 4 sur 4 qui confirme tout le bien qu'on pensait de ce CSFDC qui s'en est déjà tiré de la même manière devant les Majungais de JTM. Mais avec un gardien Ando qui fait le job, l'équipe est difficile à manœuvrer.

Le match aurait déjà pu basculer en faveur de Disciples si Hasina et Niasexe avaient pu mettre au fond toutes les occasions devant une défense quelque peu brouillonne de l'USCAF voire dangereuse avec les charges musclées de Maso qui écopa d'ailleurs d'un carton jaune dès l'entame du match.

Dans l'autre demi-finale, Elgeco Plus faisait illusion avec une défense de rêve composée de Tony et d'un Andry Max très autoritaire. Les flancs sont quasi hermétiques avec l'ancien de la CNaPS et de l'équipe nationale, Toby, mais aussi Tsilavina à gauche.

Mais c'était sans compter sur l'opportunisme de Rinho qui contourna la charnière centrale d'Elgeco avant d'adresser un puissant tir sur lequel Safidy ne pouvait rien faire (58ème mn).

Le même Rinho porta l'estocade durant les arrêts de jeu en marquant sur un penalty.

La finale entre la CSDFC et le CFFA aura lieu ce dimanche au Stadium de Barikadimy. Une très belle finale en perspective.