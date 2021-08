Madagascar: Samoëla - Une discographie qui tient dans une clé USB

Déjà connu comme novateur en matière de musique depuis ses débuts, Samoëla ne cesse de redoubler d'inventivité. Propriétaire de sa propre maison de production, il vient de mettre récemment sur le marché sa discographie sous la forme d'une clé USB.

Samoëla est incontestablement un pionnier dans tous les domaines, que ce soit dans le business ou dans la création. Le chanteur à textes malgaches, après des concerts à n'en plus finir depuis le début de l'année, vient de dévoiler fin juillet, une petite pépite pour ses fans : une clé USB contenant ses 10 albums. 110 chansons sous format mp3 qui se retrouvent dans une clé USB. Qui aurait eu une idée pareille à part lui ? Avec ce produit, il est désormais possible d'écouter tous les titres du chanteur partout, surtout en ce moment où les clés USB sont des supports pouvant être lus sur presque tous les lecteurs.

25 ans. Ce produit entre dans le cadre de la célébration des 25 ans de scène de l'auteur-compositeur. Comme sur ses albums sortis depuis ses vingt dernières années, la clé contiendra également des paroles et des photos du groupe en guise de bonus. Quant à la qualité du son, le chanteur déclare que les pistes originales n'ont pas été modifiées, mais ont quand même fait l'objet d'un travail de remasterisation pour respecter les standards de l'audiovisuel. Et bien évidemment, pour couronner le tout, le produit est livré par Be Mozik ou par envoi en colis pour ceux qui ne peuvent effectuer le déplacement vers le point de vente du label.

Stock épuisé. Comme les billets des concerts de Samoëla, aussitôt l'annonce faite, les clés USB se sont vendues comme des petits pains. Quelques jours ont suffi pour que le stock de Be Mozik soit épuisé. La maison de production annonce déjà qu'une prochaine vague devrait arriver très bientôt et qu'elle peut d'ores et déjà recevoir les précommandes pour les personnes qui n'ont pu avoir leur clé Samoëla.