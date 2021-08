Congo-Kinshasa: Notre réponse après l'éruption du volcan Nyiragongo

communiqué de presse

Dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), l'éruption du volcan Nyiragongo, le 22 mai dernier, a causé de graves dégâts matériels et généré d'énormes besoins humanitaires à Goma et sa périphérie.

Des pertes en vies humaines ont été enregistrées, des familles ont été séparées, des habitations et des structures de santé ont été détruites, et les systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'électricité ont été endommagés.

Même si les activités, dans la ville, ont repris à la suite de l'appel au retour des personnes déplacées lancé par les autorités congolaises, les défis post-éruption restent importants.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en collaboration avec ses partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, est resté opérationnel depuis le début de cette catastrophe naturelle, tant à Goma que dans les sites de déplacement. Le CICR se concentre notamment sur la nécessité pour les sinistrés d'accéder à l'eau, aux soins de santé et à leurs proches.

Voici un aperçu de notre action.

482 enfants

non accompagnés, identifiés au Nord et Sud-Kivu et transférés aux centres d'accueil.

2 065 appels téléphoniques

facilités pour le rétablissement des liens familiaux.

Suite à l'éruption du volcan #Nyiragongo, en #RDCongo, plusieurs familles ont été séparées en fuyant la ville de Goma.

Avec @crrdc1 , nous répondons aux demandes de recherche des familles.

Voir le sourire de ces familles réunies, c'est notre plus belle récompense ! pic.twitter.com/3y5XbipzHJ

-- CICR Afrique (@CICR_Afrique) July 13, 2021

59 000 personnes

ont bénéficié d'un approvisionnement en eau potable grâce au camionnage d'eau à Munigi.

En #RDCongo, depuis 10 jours, nos équipes sont mobilisées à rétablir la distribution d'eau potable aux milliers de déplacés qui ont fui Goma suite à l' #EruptionNyiragongo.#PamojaNaGoma pic.twitter.com/ICZBggN4YT

-- CICR Afrique (@CICR_Afrique) June 1, 2021

2 451 familles

ont reçu une assistance en nourriture et en biens essentiels de ménage à Minova.

Notre #LundiMotivation ?

Bahati, son sourire et ses pas de danse !

Après l'éruption du volcan #Nyirangongo, elle a été forcée de fuir chez elle à #Goma, mais aujourd'hui; elle sourit à nouveau !

Et on aime !pic.twitter.com/WhFnOXEjS0

-- CICR Afrique (@CICR_Afrique) June 21, 2021

100 volontaires

du comité provincial de la Croix-Rouge de la RDC au Nord-Kivu déployés avec l'appui du CICR pour les activités d'assistance d'urgence.

Pour plus de détails sur notre réponse après l'éruption du volcan Nyiragongo, vous pouvez cliquer ici.