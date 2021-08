Congo-Kinshasa: Sensibilisation des forces de sécurité autour des droits humains - Fabrice Puela - «L'état de siège n'est pas un alibi pour violer les droits humains»

*«Nous avons un merveilleux et immense pays que nous devons chérir, aimer, et il n y a pas un merveilleux pays sans la paix. Les gens ont comme l'impression que Beni est une ville où on s'entretue, où on peut massacrer, égorger la population et l'impunité bat son plein.

Non, la population de Beni ne doit plus souffrir, ni être meurtrie. L'état de siège n'est pas un alibi pour violer les droits de l'homme. Car, les droits de l'homme sont sacrés et le droit à la vie est le tout premier droit fondamental de tout pays du monde», a déclaré Albert Fabrice Puela, Ministre des Droits Humains, devant des forces de sécurité de Beni, réunies à l'atelier de renforcement des capacités sur les droits humains, le mercredi 4 août 2021 dans cette ville du Nord-Kivu.

Parti pour un séjour de 13 jours à l'Est du pays, plus précisément dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, sous état de siège depuis le 6 mai 2021, le Ministre des Droits Humains Albert Fabrice Puela a tenu un énième atelier de renforcement des forces de sécurité notamment, de l'armée, la police et des composantes de la société civile.

Dans cette entrevue avec les forces de sécurité de la région, quelques temps après son arrivée dans la ville de Beni, ce mercredi 4 août 2021, en compagnie de toute sa délégation, Fabrice Puela a relevé que cette ville mérite la paix, «une paix durable», a-t-il insisté.

A en croire le Ministre des Droits Humains, un Beni sous état de siège, traduit encore des déficits sécuritaires à relever dans cette zone où les droits de l'homme ne sont pas du tout respecté, au prix des atrocités des guerres que vivent les populations de l'Est. Pour le ministre Puela, la sécurité de tout un citoyen congolais tient à cœur le Chef de l'Etat, soucié par le défi de la pacification dans les trois provinces ciblées par des attaques militaires, à savoir l'Ituri et les deux Kivu.

En mission depuis le 26 juillet dernier dans cette région, Fabrice Puela a, à cette occasion, encouragé la société civile à continuer à dénoncer pour permettre aux forces de sécurités, autorités de la ville de bien faire leur travail. De son avis, la dénonciation mettrait en déroute les ennemis de la paix, avant de conclure en demandant aux autorités militaires de faire preuve d'humanisme, car la vie d'une personne est sacrée.