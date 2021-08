Congo-Kinshasa: 100 jours du gouvernement - Sama Lukonde réitère le message d'espoir et de cohésion nationale

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a réitéré mercredi 04 août 2021, le message d'espoir et de cohésion nationale pour la République Démocratique du Congo.

C'était lors de la messe d'action de grâce organisée à la Primature à Kinshasa, à l'occasion de 100 jours du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation.

Pour marquer les 100 jours de son gouvernement, le Premier Ministre, Jean Michel Sama Lukonde Kyenge a organisé une messe à laquelle le Président de la République, Félix Tshisekedi y a été convié, tous les ministres de son gouvernement ainsi que plusieurs personnalités du pays et quelques curieux. Une messe qui a permis au numéro 1 du gouvernement de revenir sur les quelques ambitions de son gouvernement mais aussi sur les propos du Chef de l'Etat tenus lors du dernier séminaire auquel ont pris part tous les membres du gouvernement au mois de juillet dernier.

«Aujourd'hui, nous voulons notre action beaucoup plus sur le terrain. Et nous voulons, à l'instar de son excellence monsieur le président de la République, réitérer ce message d'espoir, de cohésion nationale autour de notre pays, la République démocratique du Congo (RDC) », a déclaré le chef du gouvernement.

A en croire le Premier ministre, son équipe était sortie de ces assises, plus déterminée à accomplir son devoir. «Nous avons fait une évaluation de notre travail parce que nous avons ce besoin de redevabilité en tant que gouvernement et au sortir du séminaire que son excellence monsieur le président de la République a bien voulu clôturer, il y a de cela quelques jours, le gouvernement sort plus déterminé à accomplir son devoir tracé à travers le programme du gouvernement, tel qu'énoncé par la vision du chef de l'État », a dit Sama Lukonde.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a adressé une pensée aux compatriotes qui sont dans des zones à conflit, plus particulièrement dans l'Est de la RDC et qui souffrent en ce moment. Quelques réactions ont été recueillies à cette occasion. Pour le Président du Parti Travailliste, Steve Mbikayi, ce qui est de positif jusqu'à présent est à mettre dans l'actif du Président de la République. Mais en ce qui concerne les résultats du gouvernement, le peuple s'impatiente encore et attend des solutions de la part de ces warriors de Sama Lukonde.

Investi le 26 avril dernier par l'assemblée nationale, le gouvernement du Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge totalise ses 100 premiers jours aux affaires au mois d'août. Pour rappel, le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation est dirigé par Jean Michel Sama Lukonde et est composé de 56 membres dont 27% des femmes.