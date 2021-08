Cameroun: Elite One - As Fortuna se rapproche du leader

Après sa victoire sur Dragon de Yaoundé (2-1) hier au satde Ahmadou Ahidjo, le club de Mfou n'est plus qu'à un point de Fovu de Baham dans la poule A ;

Alors qu'on joue les arrêts de jeu du derby Dragon de Yaoundé contre As Fortuna au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, la dernière contre-attaque des poulains de Prospère Ndedi Ebang leur est favorable. En supériorité numérique dans la surface de réparation adverse, c'est finalement Franck Thierry Etouga qui inscrit le but de la victoire. On joue la 92e minute.

Le central remettra le ballon au centre pour une poignée de secondes avant le coup de sifflet final. C'est sur le fil qu'As Fortuna s'impose sur le score de 2 buts à 1. Trois précieux points qui permettent au club de Mfou de se rapprocher davantage du leader de cette poule A, Fovu de Baham défait par Eding Fc de la Lékié : (1-2). Désormais un seul point sépare Fovu de Baham et As Fortuna.

Hier après-midi, As Fortuna est entré en conquérant dans le match. Le club a quasiment assiégé le camp adverse. Sur une action personnelle, bien que déstabilisé mollement par la défense de Dragon de Yaoundé, Leonel Christian Ateba trouvera le chemin des buts de Gustave Modeste II Onana à la 10e minute. Après plus de 25 minutes de domination sans partage de son adversaire, Dragon de Yaoundé va reprendre le contrôle du jeu. Les attaques et contre-attaques des poulains de Max Makolle porteront des fruits puisque Lambert Omgba Okom est l'auteur de l'égalisation. La pause intervient alors que les clubs sont à égalité.

La deuxième manche sera notamment marquée par les deux changements simultanés effectués par le coach d'As Fortuna. Parmi le sang neuf injecté, il y a l'auteur du but victorieux. « Le secret était de pousser et de croire jusqu'au bout. Déjà, on avait été prévenu que le match allait être très difficile. Les remplacements ont été payants.

Et ce but est logiquement arrivé », s'est réjoui Prospère Ndedi Ebang. « Dans un championnat où on joue un voire deux matches et on se repose, c'est difficile. J'ai une équipe très diminuée. La prestation que vous avez vu cet après-midi [Ndlr. Hier] est le fruit de quelques jours d'entraînements. Il est impossible de travailler dans ces conditions », regrette, quant à lui, le coach de Dragon, Max Makolle. Les autres rencontres de la 15e journée de la poule A et de la 16e de la poule B se joueront aujourd'hui et demain.