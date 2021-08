Sénégal: Saint-Louis / Covid-19 et riposte régionale - Près de 2200 cas recensés depuis le début de la pandémie avec plus de 100 décès

La région de Saint-Louis n'est pas épargnée du tout par la pandémie de la Covid-19 avec ses ravages. Le taux de propagation du virus y a atteint aujourd'hui des proportions inquiétantes. Après les régions de Dakar, Thiés, Diourbel, Saint-Louis devient la région la plus touchée par cette maladie à coronavirus. En effet, près de 2200 cas ont été recensés dans la région depuis le début de la pandémie et une centaine de morts enregistrés. S'agissant de la troisième vague de contamination, les chiffres publiés dans les bulletins quotidiens du ministère de la Santé et de l'action sociale sont très inquiétants. La région a enregistré 315 cas positifs ces 6 derniers jours dont 279 cas au niveau du District sanitaire de Saint-Louis.

Centre de traitement des épidémies (Cte) de l'hôpital régional de Saint-Louis affiche déjà le plein. Pourtant, à en croire un des responsables de syndicat de travailleurs de cet hôpital, les conditions de prise en charge des malades ne sont pas du tout des meilleures. "Le personnel médical est moins motivé que lors des deux vagues. D'ailleurs beaucoup de médecins et autres infirmiers ont décliné l'offre de service au Cte, vu les conditions difficiles de travail et le défaut d'équipements", a-t-il déploré sous le couvert de l'anonymat.

Et le syndicaliste de poursuivre en révélant que le personnel de santé est très démotivé parce que les primes ne sont pas payées, et ce, malgré leur vie qui est toujours exposée au danger. Selon lui, la situation des malades de la Covid-19 s'est empirée après l'incendie du service de réanimation de ce Centre hospitalier régional de Saint-Louis. "Suite à cet incendie, les patients admis en réanimation ont été transférés au Cte qui était fermé faute d'occupants. Mais depuis sa réouverture avec la troisième vague de contamination de la Covid19, les équipements de la réanimation sont ventilés entre le Cte et une partie de l'ancien service de réanimation", a renseigné le syndicaliste.

étayer les difficultés du Cte de l'hôpital régional de Saint Louis, le syndicaliste a révélé que certains malades sont obligés de payer leurs propres médicaments pour se voir prodiguer des traitements adéquats. Cependant, s'est-il réjoui, à l'hôpital, aucune tension concernant un manque d'oxygène n'est notée. "Contrairement aux vagues précédentes, les repas des malades viennent de leurs familles", a-t-il ajouté.

Pour rappel, ce sont près de 2200 cas positifs qui ont été enregistrés dans toute la région avec plus de 100 décès liés à cette Covid-19. Le plus grand nombre de pertes en vies humaines est enregistré durant cette troisième vague jugée meurtrière.