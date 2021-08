Sénégal: Coopération Olympique de Marseille - Diambars - Le président Pablo Longaria pour la construction d'une vision commune

Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, partenaire de l'Institut Diambars a clôturé hier, mercredi 4 août par un point de presse, sa visite du centre dirigé par Saer Seck.

A l'en croire, la coopération et le partenariat sont les premières bases pour aller vers la réalisation d'une vision commune entre l'OM et Diambars. Selon lui, ceci n'est pas le calque de ce qui s'est fait ailleurs mais le fruit d'une conception commune dans le but d'aller ensemble à travers un système.

Ainsi, il s'est inscrit dans la perspective de renforcement des techniciens de Diambars à l'Olympique de Marseille. Selon lui, dans un centre de formation trois points essentiels sont à prendre en compte. Il s'agit du recrutement des joueurs, leur formation et leur gestion. Ces données étant présentes à Diambars, le président du club olympien ainsi insisté sur les infrastructures de qualité qu'il a pu visiter.

Si l'objectif pour lui est de coopérer pour accueillir des joueurs talentueux de Diambars à Marseille, de voir leur hausse en nombre, l'important c'est la possibilité d'en recevoir quatre à cinq annuellement. Interrogé sur la durée de la coopération entre l'Olympique de Marseille et Diambars, Saer Seck a d'emblée expliqué qu'elle ne s'inscrit dans la durée mais dans des échanges et le partage d'une vision. Il fait savoir que le partenariat scellé entre eux, n'a pas encore un long vécu et ne date juste que deux ans dans un contexte de covid19. Il renseigne que entre 2019 et hier mercredi 4 août, si on avait en déduire la période de pandémie, peu de temps resterait.