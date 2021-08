Sénégal: Bac - Un taux de réussite de 62,66% au premier tour à Ogo

Ogo (Matam) — Le centre du lycée de Ogo dans le département de Matam (nord) a enregistré un taux de réussite de 62, 66% au premier tour du baccalauréat, a appris l'APS auprès du proviseur dudit établissement, Pierre Ndiana Faye.

Au total,18 candidats des séries L' et L2 sont admis d'office et 29 autres sont autorisés à subir les épreuves du second tour sur 75 candidats inscrits dans ce centre

Au jury 1428, 12 candidats sont admis d'office et 14 autres vont passer les épreuves du second tour sur un total de 30 candidtas inscrits en L' et L2.

Pour le jury 1429, ils sont 6 candidats admis d'office, tandis que 15 autres devront passer le second tour sur 45 candidats pour les deux séries.

Le proviseur du lycée d'Ogo s'est dit satisfait des résultats du premier tour, soulignant une "légère augmentation" comparée à l'année précédente.

Pierre Ndiane Faye espère que les tendances vont se confirmer au second tour du baccalauréat.