Ile Maurice: Commission d'enquête Britam - Voici la demande de révision judiciaire de Yacoob Ramtoola

Il est le Group Managing Partner de BDO, et était nommé Special Administrator après le crash de la BAI pour la vente de Britam. Hier mercredi 4 août, Yacoob Ramtoola a déposé, en Cour suprême, une demande de révision judiciaire du rapport Domah dans son intégralité.

Dans son affidavit, Yacoob Ramtoola revient sur les recommandations du rapport, qui portent atteinte à son intégrité et à BDO. Pour rappel, le Chairman Bhushan Domah et ses assesseurs ont conclu que Yacoob Ramtoola ainsi que plusieurs autres personnes et entités ont fait de fausses déclarations devant la commission d'enquête et ont soumis de faux documents. Yacoob Ramtoola revient sur les manquements de la commission d'enquête qui ont mené à de telles conclusions. Il estime aussi qu'elle est allée au-delà de ses attributions et qu'il n'a pas eu l'opportunité de commenter plusieurs faits qui lui sont reprochés.

Le Managing Partner fait ressortir qu'à plusieurs reprises, ce rapport contient des commentaires qu'il considère comme des «lethal findings», plutôt que des faits. Le seul but est de jeter de la boue sur BDO et sur lui même. Il fait ressortir qu'un des assesseurs, Sattar Hajee Abdoula, est non seulement un concurrent de BDO mais que cette firme avait déjà refusé de lui payer Rs 26 millions.