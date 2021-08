Angola: Des entrepreneurs soulignent des valences du PRODESI

Ondjiva (Angola) — Les producteurs de la province de Cunene ont estimé, ce jeudi, que les financements reçus dans le cadre du Programme d'appui à la production, à la diversification des exportations et à la substitution des importations (PRODESI), produisent les résultats escomptés, avec l'augmentation de la production.

A Cunene, sur les 30 projets approuvés, 27 ont déjà reçu un financement, d'un montant global d'un milliard 365 millions 150 mille kwanzas.

Il s'agit de 11 projets de producteurs du commerce et de la distribution, financés avec un milliard 110 millions 150 mille kwanzas et 16 coopératives agricoles et de pêche, qui ont reçu 255 millions de kwanzas.

S'adressant à l'Angop, le propriétaire de la ferme FA Lumbamba, Francisco Abílio Lumbamba, a déclaré que les 200 millions de kwanzas qu'il avait reçus avaient permis d'augmenter le chiffre d'affaires de 145 millions de kwanzas aux 552 millions de kwanzas actuels.

Il a dit que sur la base de ce financement, l'entreprise a créé 70 nouveaux emplois, portant à 700 le nombre d'employés qui fournissent des services dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des transports, de l'hôtellerie et du commerce.

Il a expliqué que la société avait déjà commencé à rembourser la dette, en déposant 15 millions de kwanzas par mois, sur une période d'un an et six mois.