Congo-Brazzaville: Académie africaine de musique chorale - Une master class pour les compositeurs

Amateurs et professionnels sont vivement encouragés à s'inscrire à cette session portant sur la rhétorique et l'esthétique musicale qui se tiendra la journée du 28 août, de 9h à 18h, au Centre universitaire de missiologie (CUM) situé dans l'enceinte de l'ancienne concession Sango Malamu.

La session de perfectionnement en « rhétorique et esthétique musicale » que va animer le directeur de l'Académie africaine de musique chorale (AAMC) n'est pas seulement ouverte aux professionnels. Les amateurs intéressés pourront tout aussi y participer. Ambroise Kua-Nzami Toko avise déjà qu'il va aborder « les approches créatives s'inspirant de l'essence esthétique des figures de rhétorique ». Lors de cette master class, « les participants vont explorer différentes approches créatives ayant des effets esthétiques sûrs », a indiqué le chef de chœur de renom. Ce qui, ajoute-t-il, « leur permettra de composer aisément de très belles mélodies en faisant des choix musicaux appropriés s'appuyant sur des bases rationnelles ».

Compositeur chevronné, fort des connaissances forgées au fil du temps, consolidées par plusieurs années de pratique, Ambroise Kua-Nzami a insisté sur le fait que « l'on ne compose pas très bien par hasard ». Aussi a-t-il soutenu : « Au-delà de l'expérience acquise dans l'art de composer, l'on peut facilement réussir des coups de maître en assurant aux pièces composées une beauté esthétique insoupçonnée ». Le directeur de l'AAMC rappelle aussi que l'on ne va pas réinventer la roue. « La beauté artistique a révélé ses secrets qui ont été codifiés » et pour en tirer le meilleur parti, il suffit de s'en imprégner afin d'apprendre comment le faire au mieux.

Il convient de souligner que l'AAMC est une école de formation professionnelle dont l'expertise est reconnue et saluée à l'international. Elle a obtenu la « mention spéciale » du Conseil international de la musique, prix décerné en 2011. Quant à son directeur, Dr Hc d'hymnologie à la Triune biblical University (TBU - Canada) et Dr Hc d'art musical à la TBU-USA a une réputation bien établie dans le milieu du chant choral international. Il n'est pas un des moindres acteurs dans son domaine. Il a fait de nombreuses fois montre de son expertise dans diverses rencontres, notamment aux Choralies, le rendez-vous phare du chant choral en France organisé par l'association À Cœur Joie. À savoir qu'il réunissait près de 5 000 choristes et musiciens, amateurs et professionnels tous les trois ans. Ambroise Kua-Nzami y a animé différents ateliers, forums et master class pendant cinq éditions successives tenues respectivement en 2007, 2010, 2013, 2016 et la toute dernière en 2019. Il a aussi fait profiter son savoir-faire à Europa Cantat (2006-2015), à Namur en chœur 2007, à Budapest International Choral Festival, au Symposium mondial de musique chorale, au World Choral Expo, etc.

Former et renforcer les capacités

L'AAMC, quant à elle, est active depuis le 1er mai 2008. Née avec l'ambition d'être l'école de formation professionnelle de référence, elle n'a pas vu le jour par hasard. Son directeur affirme que son existence a été motivée de façon naturelle à la suite d'une situation aberrante. Ambroise Kua-Nzambi a fait un constat difficile à digérer. Il n'en revenait pas que persiste « pendant plusieurs années une inexplicable inertie au sein du mouvement choral congolais. Il se trouvait immobilisé en dépit de l'existence des chorales en nombre astronomique en RD Congo ». Une réalité à laquelle il peinait à s'y faire et ne parvenait pas à comprendre. Aussi l'Académie s'est-elle donnée pour vocation première de « former et renforcer les capacités des chefs de chœur, compositeurs, coachs vocaux, entrepreneurs culturels dans le domaine de la musique chorale (MC) ». Et ensuite de « concevoir et réaliser des projets d'envergure pouvant contribuer au développement de cette MC ». Ce qui a abouti notamment à la conception et mise sur pied de divers programmes. Depuis quelques années « Festivals, concours, résidences, forums, symposiums, congrès, stages, ateliers, master class et autres activités contribuant au développement de la pratique du chant choral » sont répertoriés au nombre des réalisations de l'AAMC. La master class du 28 août s'inscrit dans le même cadre.