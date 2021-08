Algérie: Les élections de la LFP, LNFA et LIRF avant le début de la saison 2021-2022

Alger — La Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de football amateur (LNFA) et la Ligue inter-régions (LIRF) tiendront leurs assemblées générales électives (AGE) avant le début de la saison 2021-2022, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) jeudi sur son site officiel.

La décision a été prise mercredi, lors d'une réunion de coordination entre le président de la FAF Amara Charaf-Eddine d'un côté, et Abdelkrim Medouar, Ali Malek et Youcef Benmedjber, respectivement présidents sortants de la LFP, LNFA et LIRF, d'un autre côté, précise la même source.

La FAF avait délégué à Abdelkrim Medouar, Ali Malek et Youcef Benmedjber la gestion de leurs Ligues respectives jusqu'à la fin de la saison.

Si les championnats amateurs et inter-régions ont pris fin il y a quelques semaines, la Ligue 1 professionnelle sera clôturée le samedi 28 août avec le déroulement du match de mise à jour de la 30e journée entre la JSM Skikda et la JS Kabylie.

Le coup d'envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 sera donné le 23 octobre, sous une formule d'une seule poule de 18 clubs en aller et retour (34 journées), alors que celui de la Ligue 2 amateur se fera durant le week-end du 8 et 9 octobre. Quant au championnat inter-régions, la compétition débutera les 15 et 16 octobre.