Seychelles: Le pays cherche à réutiliser et recycler les filets de pêche

Les Seychelles étudient la possibilité de développer de nouvelles industries en réutilisant et en recyclant les filets et les engins de pêche actuellement abandonnés à Ile Du Port, zone 14.

Le Département de l'économie bleue, en collaboration avec l'Organisation des producteurs de thon congelé - OPAGAC - s'est lancé dans un projet visant à explorer l'utilisation et la valeur potentielles des filets et des engins de pêche industriels abandonnés et rejetés.

L'OPAGAC, qui représente plusieurs sociétés espagnoles de pêche au thon à la senne coulissante, s'efforce de réaliser des activités de pêche sans impact sur l'environnement.

Un consultant des départements de la pêche et de l'économie bleue, Philippe Michaud, a déclaré mercredi à la presse qu'« il s'agit essentiellement d'un projet à travers lequel nous voulons utiliser des filets de pêche et d'autres équipements de pêche que les navires utilisent dans l'industrie, comme moyen d'obtenir le maximum d'avantages de ces articles."

"Le projet sera dans l'intérêt des navires de pêche, du gouvernement, de la Seychelles Fishing Authority (SFA) et du gouvernement ainsi que des autres Seychellois qui y seront impliqués", a déclaré M. Michaud.

Photo : L'objectif du projet est d'utiliser des filets de pêche et d'autres équipements de pêche mis au rebut dans l'industrie pour en tirer le maximum d'avantages

Il a souligné qu'actuellement les filets de pêche sont déjà utilisés par les agriculteurs, sur les terrains de football et à des fins de clôture, cependant, "nous voulons aller plus loin que cela car c'est un gâchis de ne rien faire d'autre avec ces filets".

Le Département et l'OPAGAC ont demandé à un consultant - Borja Mendes, responsable de l'innovation chez Sinerxia - de mener une série préliminaire d'activités avec les parties prenantes afin d'explorer l'utilisation et la valeur potentielles de ces filets et engins.

L'objectif de la visite du 19 au 22 juillet était d'initier une étude de cadrage pour dresser un portrait de la situation actuelle. Il s'agit d'estimer les flux des filets de pêche, les infrastructures et la logistique existantes, les utilisations actuelles des matériaux, les impacts sur les personnes et l'environnement, entre autres.

La visite a également permis de réfléchir et d'identifier de futurs scénarios potentiels dans lesquels les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés sont gérés selon les principes de l'économie circulaire.

La chef de projet, Francesca Adrienne, a déclaré qu'une fois que son équipe aura reçu le rapport du consultant en septembre ou octobre, les composantes seront analysées pour voir à quelles composantes le ministère peut participer activement, quelle section relèvera de la SFA, etc.

"Nous prévoyons que d'ici le début de 2022, nous pourrons commencer quelque chose. Cependant, sur la base des conclusions qu'ils nous montrent, nous verrons jusqu'où nous irons pour commencer. Nous pourrons également savoir combien de temps cela nous prendra pour concrétiser tout ça et le présenter au public. Nous ne voulons pas que les filets finissent à la décharge, ce qui se passe actuellement », a-t-elle déclaré.