Afrique: Le mouvement Black Lives Matter - Favori du Prix Nobel 2021 ?

*Le 8 octobre prochain, l'Institut Nobel délivrera l'un des prix les plus prisés chaque année : celui du prix Nobel de la paix. Cette année, pas moins de 329 candidatures ont été proposées et reçues par l'organisme, et certaines peuvent faire rire !

Le prix Nobel de la paix est, comme chaque année, une récompense très glorieuse. En effet, l'institut Nobel félicite, lors de cet évènement, un organisme, une association, un groupe de personne ou un individu qui ont fait avancer la paix durant l'année. En 2020 par exemple, c'est le Programme alimentaire mondial (PAM), plus grande organisation humanitaire mondiale de lutte contre la faim, qui a été récompensé. Pour 2021, pas moins de 329 candidatures ont été déposées pour succéder à l'organisme... Si la liste complète est tenue secrète pendant au moins 50 ans, chacun a le droit de dévoiler sa candidature. Ainsi, on sait déjà que plusieurs noms bien connus sont en lice : l'OMS, Donald Trump, Greta Thunberg, Alexeï Navalny ou encore Black Lives Matter. Pour rappel, le prix Nobel accepte toutes les candidatures envoyées avant la date limite du 31 janvier par des personnes habilitées.

Pour le moment, personne ne sait si le lauréat du mois d'octobre sera élu à l'unanimité, mais le prix Nobel aura au moins réussi une chose qui pensait impensable : réunir dans la même catégorie des personnalités en pleine guerre comme Donald Trump et Greta Thunberg. Le genre de l'ancien président des Etats Unis, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ou encore le prince héritier des Emirats Arabes-Unis Mohammed ben Zayed Al-Nahyane font également partie des candidats susceptibles de remporter ce trophée. Si les nommés peuvent faire sourire, ces derniers sont récompensés d'avoir fait avancer la paix au Moyen-Orient en tentant d'effecteur un rapprochement entre le pays d'Israël et le monde musulman.

Au rayon des organismes, on peut notifier l'OTAN, des personnes qui ont favorisé la démocratie à Hong-Kong, l'ONU pour les réfugiés, une campagne pour l'interdiction des robots tueurs et le mouvement scout. Clairement, il parait plutôt probable de voir le mouvement Black Lives Matter obtenir une très bonne place dans le classement. En effet, après le meurtre de George Floyd aux Etats-Unis, étouffé par des policiers américains, le monde entier s'est soulevé pour soutenir les droits des personnes noires et métisses. Que ce soit à travers des manifestations pacifiques, des évènements plus impressionnants ou autres, le BLM a gagné en influence au fil du temps entre 2020 et 2021. Chez les sportifs aussi, le mouvement a été adopté par de nombreux professionnels. En Formule 1 comme au foot ou au basket, les athlètes ont décidé de mettre un genou au sol en guise de manifestation. Certains ont aussi levé le poing, pour rappeler l'acte de contestation mené par John Calos et Tommie Smith lors de la cérémonie des médailles du 200 mètres lors des Jeux Olympiques de 1968. Bref, Black Lives Matter a permis de faire passer de nombreux messages de paix, d'acceptation et de tolérance et le mouvement a été planétaire. De quoi faire partie des favoris pour remporter le Prix Nobel de la Paix. Une vraie victoire pour le peuple noir et tous ses défenseurs.