Mali: Anniversaire d'Olivier Dubois - Les messages de soutien des proches du journaliste enlevé

Il a 47 ans ce vendredi 6 août, et il passe son anniversaire quelque part au Sahel, retenu en otage. Le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé le 8 avril 2021, il y a presque quatre mois, alors qu'il était en reportage à Gao dans le nord du Mali. Depuis, il est apparu sur une vidéo dans laquelle il expliquait lui-même être retenu par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Iyad Ag Ghaly et lié à al-Qaïda au Maghreb islamique.

À l'occasion de son anniversaire, RFI ouvre son antenne à ses proches, en espérant que, comme d'autres otages ont pu en témoigner par le passé, Olivier Dubois pourra entendre ces messages.

Déborah Al Hawi Al Masri est la compagne d'Olivier Dubois. Elle envoie un message positif à ce dernier avec leurs deux enfants : « Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, mais on refuse que ça soit un jour triste. Avec les enfants et tes amis, on va manger un bon gâteau au chocolat pour toi. Même absent, tu es toujours avec nous. Les enfants vont bien, ils t'aiment infiniment et tu leur manques plus que tout. »

Le message de Déborah Al Hawi Al Masri, la compagne d'Olivier Dubois et leur enfants

Ses parents, son frère et sa sœur lui ont aussi adressé un message d'anniversaire plein de tendresse. « Très bon anniversaire ! J'espère que tu arrives à garder le moral avec tout ce qui se passe en ce moment », envoie notamment son frère.

Ses amis s'adressent aussi à lui pour son 47e anniversaire qu'il passe loin de ses proches : « Olivier, nous sommes nombreux à te porter chaque jour dans nos pensées et aujourd'hui tout particulièrement pour ton anniversaire. Nous sommes avec toi de tout notre cœur. »

Les messages des amis d'Olivier Dubois

Le réalisateur de cinéma Terry Gilliam est l'une des personnalités préférées d'Olivier, qui admire son travail et ses films. Sollicité par les proches d'Olivier, l'ancien membre des Monty Python, qui a réalisé entre autres Brazil, L'armée des 12 singes ou encore Las Vegas parano, a tenu à enregistrer, lui aussi, un message de soutien.

Bonjour Olivier, c'est Terry Gilliam. Je crois que tu aimes mon travail avec passion, j'ai compris que tu avais une haute opinion de mon film Brazil. Je veux te souhaiter un joyeux anniversaire. Ou en tout cas, le plus joyeux anniversaire possible dans le contexte où tu te trouves. Je voudrais te dire que tu n'es pas seul. Il y a tellement de gens qui pensent à toi et qui espèrent ta libération. Passe le meilleur anniversaire possible là où tu es. Avec amour. Au revoir.