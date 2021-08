Burkina Faso: Fête de l'indépendance - Le roi Salman et le prince héritier félicitent le président du Faso

Le serviteur des deux Saintes mosquées, le roi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, a adressé un message de félicitations au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du pays.

Le roi Salman a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à son Excellence, ainsi qu'au gouvernement et au peuple burkinabè davantage de progrès et de prospérité.

Son altesse royale, le prince héritier Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la défense, a également adressé au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du pays.

Le prince héritier a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à son Excellence, ainsi qu'au gouvernement et au peuple burkinabè davantage de progrès et de prospérité.

Ministère des affaires étrangères du royaume d'Arabie Saoudite