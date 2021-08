Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation boursière du marché des obligations lève lentement la tête de l'eau

Après plusieurs séances de cotation en baisse, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) lève lentement la tête de l'eau, enregistrant 9,2 milliards FCFA au terme de la journée du jeudi 5 août 2021.

Cette capitalisation s'est élevée à 6772,387 milliards de FCFA contre 6763,187 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des actions s'est établie à 5065,878 milliards de FCFA contre 5047,837 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 18,041 milliards de FCFA.

La valeur totale des transactions s'est établie à 382,329 millions de FCFA contre 214,328 millions de FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a enregistré une hausse de 0,78% à 136,69 points contre 135,63 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a progressé de 0,36% à 168,33 points contre 167,73 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 4 620 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (plus 6,87% à 700 FCFA), Servair Abidjan (plus 6,76% à 1 500 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,10% à 1 825 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 4,49% à 465 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,30% à 1 270 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (moins 6,73% à 485 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 4,03% à 715 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 2,63% à 1 850 FCFA) et BOA Benin (moins 2,44% à 4 000 FCFA).